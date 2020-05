Night Vision dla Galaxy S20, Note 10+ i S10 5G pozwala zobaczyć w mroku

Night Vision/ToF Viewer to ciekawa aplikacja dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S20+, Note 10+ oraz S10 5G. Wykorzystuje ona sensor ToF z tych modeli telefonów. Dzięki temu pozwala zobaczyć po zmroku.Night Vision zamienia ten element aparatu flagowców w coś, co można nazwać kamerą na podczerwień.

Night Vision/ToF Viewer to bardzo ciekawa aplikacja, której twórcą jest Luboš Vonásek. Początkowo stworzono ją z myślą o użytkownikach wybranych smartfonów Huawei oraz Honor. Potem rozszerzono jej obsługę o modele marki Samsung. Są to Galaxy S20 Plus, Galaxy Note 10 Plus oraz S10 5G. Wszystkie z nich mają aparaty z sensorem ToF.

Night Vision pozwala wykorzystać wspomniany sensor w roli kamerki na podczerwień. W ten sposób użytkownicy wymienionych smartfonów marki Samsung mogą „widzieć na ekranie” po zmroku. Przykładowe zastosowanie oprogramowania widzicie poniżej. W przypadku Galaxy S10 5G można liczyć na obraz w rozdzielczości 240×180 pikseli. W nowszych telefonach będzie 320×240 pikseli.

Night Vision / ToF Viewer dla Galaxy S20+, Note 10+ i S10 5G do pobrania za darmo

Aplikacja Night Vision/ToF Viewer dostępna jest do pobrania za darmo. Warto jednak dodać, że jest to tak zwany wczesny dostęp. To oznacza, że oprogramowanie znajduje się na etapie rozwojowym i może działać niestabilnie. Warto też wspomnieć, że na urządzeniach Samsunga można uzyskać lepszą jakość obrazu. Natomiast na tych Huawei większy zasięg. Aplikację pobierzecie poniżej.

