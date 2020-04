YouTube na Androida doczekał się nowego testu, który prowadzi Google. Obejmuje on elementy wyszukiwania, a dokładnie miniaturki filmów pojawiające się w wynikach. Są one większe. To sprawia, że aplikacja YouTube’a na jednym ekranie wyświetla ich mniej, ale z drugiej strony są one po prostu czytelniejsze.