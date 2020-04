Google Chrome w Windows, macOS i Linuksie dostanie historię wideo

Google Chrome otrzyma w Windows, macOS i Linuksie nową funkcję. To historia wideo, której została w pewnej formie dołączona w poglądowej wersji przeglądarki z kanału Canary. Można ja aktywować poprzez jedną z flag. Na razie nie jest to w pełni funkcjonalne, ale wiemy już, za co ta historia mediów ma odpowiadać.

Google Chrome to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. Co jakiś czas dostaje nowe funkcje i właśnie dowiadujemy się o kolejnej z nich. Tym razem będzie to historia wideo i innych multimediów odtwarzanych w programie w systemach Windows, macOS oraz Linux. Na razie rozwiązanie jest w przygotowaniu i dostrzeżono je w poglądowej wersji aplikacji z kanału Canary.

W Google Chrome Canary znajduje się już nowa flaga o nazwie media-history. W ten sposób historia wideo i innych multimediów ma być zawsze pod ręką. Będą tu przechowywane adresy URL, które po skasowaniu danej pozycji również znikną. Początkowo będzie to dotyczyć tylko filmów, które mają dźwięk i wiemy, że przeglądarka ma to sprawdzać poprzez MediaAudioVideoState, które przegląda zawartość sesji multimedialnej. Sam interfejs jest na razie uproszczony i wiemy, że prace nad nim nie zostały ukończone.

Historia wideo może pojawić się wraz z Google Chrome 83

Obecnie stabilnym wydaniem Google Chrome jest wersja z numerkiem 80. Sugeruje się, że nowa funkcja nie będzie gotowa do wprowadzania do finalnej edycji programu wcześniej niż w wersji 83. To oznacza, że na taką nowość będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Jej bardziej funkcjonalna odsłona powinna za jakiś czas trafić do kanału beta.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: WindowsLatest