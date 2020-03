Asystent Google w dobie problemów, które powoduje koronawirus i choroba COVID-19, niedawno przypominał o myciu rąk. Teraz aplikacja dostaje praktyczne porady, które pojawiają się na urządzeniach z systemem Android. Są już widoczne w języku angielskim. Zobaczmy, co tam dokładnie się pojawia.

Jest to jedna z nowości związanych z kampanią Do the Five, która ma zachęcać do działań w związki z COVID-19. Tam m.in. znajdują się praktyczne porady, którymi są mycie rąk, niedotykanie twarzy czy zachowanie odległości. Natomiast Asystent Google dostał sekcję o nazwie koronawirus tips. To tam są nowe opcje, które widać na poniższych zrzutach ekranowych.

Asystent Google wyświetla praktyczne porady po dotknięciu przycisku koronawirus tips

Dotknięcie nowego przycisku uruchamia ekran poświęcony kampanii Do the Five. Następnie jest nowy skrót do sekcji Odkrywaj czy aktualności związane z COVID-19. Opcje te mają na celu uświadamiać użytkowników o istniejącym zagrożeniu. Podobny ruch wykonało Apple, które w Siri także wprowadziło nowe funkcje powiązane z koronawirusem.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło