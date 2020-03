Asystent Google z Android Auto dostanie rozwiązanie ważnego problemu

Asystent Google w Android Auto bywa użyteczny, ale sprawia też pewne problemy. Użytkownicy skarżą się na zerwanie połączenie internetowe i taki błąd istnieje już od dłuższego czasu. Na szczęście firma zamierza temu zaradzić. Stosowna poprawka została już opracowana i wkrótce ma być dostępna do pobrania.

Asystent Google w Android Auto ma błąd, na który użytkownicy skarżą się od dłuższego czasu. To zerwane połączenie internetowe i taki komunikat potrafi być zwracany w przypadku wydawania różnych poleceń. Według zgłoszeń osób korzystających z platformy potrafi on występować przy naprawdę wielu akcjach. Firma postanowiła przyjrzeć się temu problemowi.

Asystent Google z Android Auto ma już rozwiązanie problemu

Google twierdzi, co przekazał jeden z pracowników zajmujących się Android Auto, że wspomniane problemy udało się zidentyfikować. To zerwane połączenie internetowe przy otrzymywaniu komend wkrótce powinno przestać występować. Jest już gotowa łatka, która wniesie rozwiązanie. Wiemy, że ma ona zostać udostępniona w niedługim czasie. Jednak konkretnego terminu nie ma.

Warto dodać, że Asystent Google z Android Auto dostanie także przeprojektowany widok. Wspominaliśmy wam o tym już w grudniu zeszłego roku. Część użytkowników platformy już go widzi. Nie jest on jednak jeszcze ogólnodostępny. Z czasem to ulegnie zmianie.

