YouTube rozpoczął testy sekcji Odkrywaj już w 2018 roku. Początkowo była ona dostępna w aplikacji na iPhone’ach. Teraz funkcja wdrażana jest na stałe u wszystkich użytkowników. Zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android. Pewnie część z was miała dostęp już wcześniej. Jednak nie była to karta, która była ogólnodostępna, co teraz ma ulegać zmianie.

Odkrywaj w aplikacji YouTube’a zastępuje dotychczasową sekcję z najpopularniejszymi filmami. W górnej części są karty Na czasie, Muzyka, Gry, Wiadomości oraz Filmy. Następnie pojawia się dział o nazwie Filmy zyskujące na popularności. Zmiany są już wprowadzane, ale pełny rollout ma chwilę potrwać.

Odkrywaj z YouTube na Androida i iOS w ciągu kilku dni

Google zamierza wprowadzić zmiany w aplikacji YouTube na urządzeniach z systemem Android i iOS w ciągu kilku najbliższych dni. Tak więc jeśli jeszcze nie widzicie sekcji Odkrywaj, to cierpliwości. Wkrótce pojawi się także na waszym telefonie. W przyszłym tygodniu nowość powinna już być ogólnodostępna.

