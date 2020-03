Google Chrome to przeglądarka, która ma wbudowany czytnik PDF-ów już od dawna. Brakowało w nim jednak widoku dla dwóch stron ułożonych obok siebie. To w końcu ulega zmianie. W aplikacji z kanału Canary pojawił się już nowy eksperyment, który pozwala włączyć funkcję. W tym celu trzeba aktywować odpowiednią flagę.

Google Chrome ma czytnik PDF-ów już dawna. Przeglądarka nie obsługuje jednak widoku dwóch stron, ale to wkrótce już się zmieni. Taka funkcja jest już w przygotowaniu i choć jeszcze nie ma je w finalnej wersji programu, tak można to już aktywować w postaci eksperymentu. Możliwe to jest w ostatnim wydaniu z kanału Canary.

Czytnik PDF-ów z widokiem dwóch stron znajduje się w Google Chrome Canary z numerkiem 82.0.4084.0 (lub nowszej wersji). Funkcja wymaga aktywacji poprzez specjalną flagę, która znajduje się na stronie z eksperymentami. Tą, której szukacie, jest chrome://flags/#pdf-two-up-view. Należy ustawić jej wartość na Enabled. Następnie przeglądarka musi być uruchomiona ponownie, aby zmiany zostały wprowadzone.

Nie wiadomo, kiedy Google Chrome dostanie nowy czytnik PDF-ów w stałym wydaniu

Możliwe, że czytnik PDF-ów z widokiem dwóch stron Google doda już w stabilnym wydaniu przeglądarki z numerem 82. Nie ma co do tego jednak pewności. Równie dobrze może to nastąpić w późniejszym czasie, co warto mieć na uwadze. Na razie funkcję można testować.

źródło