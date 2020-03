Facebook dostaje nowe menu. Jest całe niebieskie

Facebook od niedawna dostaje nowe menu, które jest całe niebieskie. Zaczyna ono pojawiać się w popularnej aplikacji u coraz większej liczby użytkowników. Wygląda więc na, że Facebook wdraża zmiany na większą skalę. Czy jednak są one na plus? Musicie to zobaczyć sami i odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Facebook przechodzi kolejne zmiany. Tym razem jest to nowe menu, które jest niebieskie. Wszystkie opcje popularnej aplikacji do tej pory były umieszczone w postaci listy z małymi ikonkami. Jednak użytkownicy od niedawna raportują, że ten element uległ dużej zmianie. Zobaczmy więc, jak to zmodyfikowano.

Nowe menu z aplikacji Facebook całe na niebiesko

Zmiany widoczne są na poniższych zrzutach ekranowych. Ten pierwszy u góry po lewej stronie prezentuje stary widok dla porównania. Nowe menu aplikacji Facebook ma niebieskie tło i jasne karty, które na nim się znajdują. U góry po prawej stronie znajduje się awatar użytkownika i jego nazwa z możliwością szybkiego przejścia do profilu. Następnie mamy poszczególne opcje na kartach. Jest też skrót do wyszukiwarki, która pozwoli szybko znaleźć konkretne funkcje.

Czy zmiany te są na plus, to musicie ocenić już sami. Takie nowe menu nie jest jeszcze widoczne u wszystkich użytkowników Facebooka (dla przykładu ja u siebie go nie widzę). Zaczyna jednak coraz szerzej się pojawiać. Możliwe, że wkrótce będzie u każdego.

źródło: AndroidPolice