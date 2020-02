Asystent Google doczekał się nowej funkcji. Tym razem są to sugestie obejmujące szybsze wprowadzanie danych z klawiatury. Taka opcja była dostępna już wcześniej, ale potem znikła. Wygląda jednak na to, że Google ponownie przywraca ją w Asystencie, o czym raportuje coraz więcej użytkowników. Zobaczmy, jak to działa.