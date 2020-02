Facebook na Androida dostanie sugestie dotyczące edycji obrazów

Facebook na Androida powinien wkrótce dostać nową funkcję. To sugestie dla zdjęć i w trakcie przewijania newsfeedu proponowana będzie edycja obrazów. Obecnie takie rozwiązanie znajduje się w trakcie testów. Pewnie Facebook docelowo wprowadzi je także do aplikacji na urządzenia z systemem iOS. Zobaczmy, jak to wygląda.