OneDrive na Androida dostaje dark mode. Na razie w wersji beta

OneDrive na Androida wkrótce dostanie mocno wyczekiwaną funkcję, która aktualnie dostępna jest w ostatniej wersji beta aplikacji. To dark mode, czyli ciemny motyw. Taka nowość pojawia się u wszystkich użytkowników, którzy mają poglądowe wydanie z numerkiem 6.0. To pokrywa się z informacjami, które jakiś czas temu przekazał Microsoft.

W zeszłym roku Microsoft potwierdził, że OneDrive na Androida rzeczywiście dostanie dark mode i ma to nastąpić wcześnie w 2020 roku. Wygląda więc na to, że firmie udało się dotrzymać założonego harmonogramu prac. Do wyboru w ustawieniach są trzy opcje. Można zdecydować się na jasny lub ciemny motyw. Ewentualnie dopasować wygląd do wyboru w systemie.

Dark mode w OneDrive na Androida wkrótce u wszystkich

Obecnie ciemny motyw znajduje się w becie aplikacji OneDrive. Domyślamy się jednak, że dark mode pojawi się w stałym wydaniu klienta właśnie z numerem 6.0. Niedługo wyjdzie on z fazy poglądowej. Wtedy z funkcji skorzystają wszyscy użytkownicy.

źródło: Twitter