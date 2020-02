Android Auto dostał nową funkcję. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć, jaka jest pogoda, ale niekoniecznie spojrzeć przez szybę auta, to nowa ikonka wam się spodoba. Google dodało ją na pasku tuż obok wskaźnika temperatury. Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu taka opcja w Android Auto ma w ogóle sens.

Android Auto cały czas dozbrajane jest w nowe funkcje. Ostatnio wspominaliśmy wam o zmianach w Google Maps obejmujących limity prędkości. Teraz pojawia się nowość, która pozwoli wam dowiedzieć się, jaka panuje aktualnie pogoda. Jest nowa ikonka, która będzie informować o aktualnych warunkach atmosferycznych.

Wcześniej Android Auto miał wskaźnik temperatury. Nowa ikonka pojawia się na pasku właśnie obok tego elementu. Jest to prosty znacznik, który pokaże, jaka panuje pogoda. Może to być chmurka, słońce itp. oznaczenia. Czy to jednak w ogóle ma jakikolwiek sens?

Ikonka z pogodą w Android Auto to raczej średnio przydatna funkcja

Jak sam wskaźnik temperatury można jak najbardziej zrozumieć, tak nowa ikonka w Android Auto chyba nie ma większego celu. Wyświetlana tu jest aktualna pogoda, a tą przecież można zobaczyć, patrząc przez szybę samochodu. Tak więc opcja raczej nie znajdzie uznania. W zasadzie to się nie zdziwimy, gdy kiedyś stąd bezpowrotnie zniknie.

