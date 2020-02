Google Earth View to kolekcja krajobrazów, która zawiera świetne widoki Ziemi. Teraz udostępniono nowe tapety z nimi w roli głównej. Jest to aż ponad 1000 nowych teł. Obecnie Google Earth View zawiera już ponad 2,5 tys. takich krajobrazów. Wśród dodanych są miejsca ze Stanów Zjednoczonych, Grenlandii czy Australii.

Google Earth View to rozrastająca się kolekcja widoków Ziemi. Firma poinformowała, że dodaje nowe tapety i łącznie jest to ponad tysiąc nowych teł. Ich liczba zwiększyła się więc do około 2,5 tysięcy. Jest więc ich naprawdę sporo.

Aktualizacja wprowadza zdjęcia pochodzące z takich miejsc jak Stany Zjednoczone, Grenlandia, Wenezuela, Australia, Antarktyda i Arabia Saudyjska. Nowe tapety z Google Earth View mają wysoką rozdzielczość i są dostosowane pod ekrany 4K UHD. Krajobrazy są też jaśniejsze i ostrzejsze. Wygląda to naprawdę dobrze.

Tapety z Google Earth View pojawiają się w trybie Ambient Mode

Google wykorzystuje krajobrazy z Earth View na przykład w trybie Ambient Mode na ekranach z Chromecastem czy telewizorach z systemem Android TV. Znajdziemy je też w aplikacji Wallpapers na smartfony. Wprowadzona aktualizacja cieszy, bo teraz do wyboru jest naprawdę wiele ciekawych widoków, które ukazują piękno naszej planety. Dostęp do usługi z poziomu przeglądarki internetowej można uzyskać na tej stronie.

