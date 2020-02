Asystent Google z Ambient Mode został zapowiedziany w zeszłym roku. Potem, jesienią, zaczął trafiać na pierwsze telefony. Teraz dowiadujemy się, że z funkcji skorzystają także właściciele smartfonów marki OnePlus, co firma obwieściła na oficjalnym forum. Funkcja trafi także na starsze modele, co z pewnością cieszy.

Asystent Google z Ambient Mode trafi na te modele OnePlus

Z informacji, które podał producent na oficjalnym forum, wynika, że Asystent Google z Ambient Mode pojawi się na wszystkich smartfonach marki, począwszy od modelu OnePlus 3. Tak więc właściciele 3T, 5, 5T, 6, 6T, 7, 7 Pro, 7T o 7T Pro też mogą na to liczyć. Pamiętajmy jednak, że funkcja jest opcjonalna. Trzeba ją włączyć w ustawieniach aplikacji.

OnePlus dodaje, że udostępnianie Asystenta Google z Ambient Mode trochę potrwa i będzie odbywać się etapami. To oznacza, że część właściciele telefonów Chińczyków dostanie dostęp do funkcji wcześniej, a inni będą musieli czekać. Cóż, trzeba będzie ewentualnie poczekać. Jednak nie ma to potrwać dłużej niż około tygodnia.

Ambient Mode to funkcja, która jest aktywna w momencie, gdy telefon podłączony jest do ładowarki. Dzięki temu Asystent Google oferuje więcej opcji. Może na przykład wyświetlić pokaz zdjęć czy poinformować o dojeździe. Wszystko to na zablokowanym ekranie.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło