Google Maps na iOS cały czas jest rozwijane i choć wiele funkcji najpierw trafia do aplikacji na urządzenia z systemem Android, tak z czasem przenoszone są one także do wersji na iPhone’y. Nie inaczej jest tym razem, bo użytkownicy sprzętów Apple dostają nową oś czasu. Już jakiś czas temu została ona wprowadzona do edycji na zielonego robota.

Nowa oś czasu z Google Maps na iOS pozwoli w wygodniejszy sposób przeglądać wcześniejsze podróże. Dostęp do funkcji można uzyskać z poziomu menu wysuwanego z lewej strony. Dokładnie pod opcją Twoja oś czasu. Tutaj pojawiają się w górnej części trzy nowe zakładki oprócz standardowego widoku Dzień. Widzicie je na poniższym zrzucie ekranowym (pośrodku). Ponadto karuzela filtrów pozwala na przeglądanie według tej samej kategorii. Odwiedzone miejsca można też dodawać do list lub zakładek.

Nowa oś czasu z Google Maps na iOS już udostępniana

Nowość jest już udostępniana użytkownikom iPhone’ów. Pojawia się w ostatniej wersji aplikacji Google Maps na iOS, którą można pobrać z poziomu App Store. Nie wiadomo jednak, czy dostęp nie wiąże się z dodatkowym czynnikiem, jakim jest aktywacja po stronie serwerów firmy. Najlepiej sami sprawdźcie na własnym telefonie i zobaczcie, czy nowość już jest.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło