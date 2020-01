Firefox 72.0 dostępny. Co nowego w tej wersji przeglądarki Mozilli?

Firefox 72.0 to najnowsze wydanie popularnej przeglądarki internetowej. Wśród nowości jest tryb obraz w obrazie dostępny na systemach Linux oraz macOS. Są też udoskonalenia dla funkcji Enchanced Tracking Protection. Firefox 72.0 wprowadza również zmiany obejmujące wyskakujące powiadomienia ze stron.

Firefox 72.0 po kilku tygodniach beta testów został udostępniony w finalnej wersji. Co prawda, w mechanizmie do dostarczania automatycznych aktualizacji tego wydania jeszcze nie znajdziecie, co jednak wkrótce powinno ulec zmianie. Jednak przeglądarka jest już dostępna na serwerach firmy. Zobaczmy, jakie nowości przygotowała Mozilla.

Firefox 72.0 – co nowego

Firefox 72.0 wprowadza przede wszystkim tryb obraz w obrazie, który wraz z poprzednim wydaniem został udostępniony użytkownikom Windows. Teraz trafia także do systemów macOS oraz Linux. W ten sposób można oderwać okienko z odtwarzaczem wideo, co można zrobić specjalną kontrolką po prawej stronie. Dzięki temu można oglądać film i dalej przeglądać zasoby internetu.

Mozilla w aktualnym wydaniu liska wprowadziła również zmiany dla funkcji Enchanced Tracking Protection. Firefox 72.0 ma blokować wszystkie skrypty, które odpowiadają za sprawdzanie linii papilarnych. Zmieniono również sposób wyświetlania powiadomień ze stron. Teraz będzie to specjalny dymek na pasku adresu. W ten sposób nie będzie zakłócane przeglądanie zasobów sieci. Pojawi się także opcja pozwalająca usunąć zebrane do tej pory dane.

Firefox 72.0 będzie wkrótce udostępniany poprzez automatyczne aktualizacje. Na ten moment przeglądarkę można pobrać i potem zainstalować z serwerów firmy. Aktualne wersje znajdują się w tym katalogu. Oczywiście, lepiej poczekać, aż uaktualnienie zostanie udostępnione przez dedykowany mechanizm, co wkrótce już nastąpi.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło