WhatsApp to popularny komunikator, który oferuje wsparcie także dla starszych systemów. Wśród nich są Windows Phone czy Android Gingerbread. Niestety, ogłoszono zakończenie wspierania przestarzałych platform. WhatsApp nie przestanie nagle na nich działać, ale użytkownicy powinni rozważyć przesiadkę na nowsze wersje.

WhatsApp to komunikator, którego pewnie nie trzeba przedstawiać nikomu. To jedna z najpopularniejszych w historii aplikacji na telefony. Program działa nawet na starszych wersjach oprogramowania, jak chociażby Windows Phone/Mobile i Android Gingerbread, czyli platformie Google z numerkiem 2.3. Jednak wsparcie dla przestarzałego oprogramowania dobiega końca, co zapowiadano już wcześniej.

Obecnie WhatsApp zapewnia bezproblemowe wsparcie dla systemów iOS 9+, Android 4.0.3+ Ice Cream Sandwich i KaiOS 2.5.1+ (w tym JioPhone i JioPhone 2). Jednak w przypadku Windows Phone/Mobile obsługa nie będzie już oferowana, począwszy od 31 grudnia. Następnie mamy system Android Gingebrerad. Do wersji z numerem 2.3.7 w komunikatorze nie można już tworzyć nowych kont i weryfikować tych istniejących. Na razie aplikacja działa, ale to nie potrwa długo.

WhatsApp na telefonach z systemem Android Gingerbread tylko do 1 lutego

Twórcy WhatsApp wyjaśniają, że komunikator powinien pozostać funkcjonalny na urządzeniach z systemem Android Gingerbread lub starszych wersjach platformy Google do 1 lutego 2020 roku. To samo dotyczy iPhone’ów i iPadów, które mają oprogramowanie starsze od iOS 9. Po tej dacie aplikacja może po prostu przestać działać lub będzie to dotyczyć części jej funkcji. Dlatego czas najwyższy na przesiadkę na coś nowszego, bo czasu jest coraz mniej.

