Gmail i Dysk Google to aplikacje, które zapewniają integrację. Z tej drugiej można dodawać załączniki do popularnej poczty. Tutaj obecnie trwają testy, które obejmują zmiany w UI. Nowy widok pojawia się również w oknie odpowiedzialnym za skanowanie plików. Zobaczmy, co dokładnie się zmienia.

Po lewej stronie widoczny jest stary widok obejmujący załączniki z Dysku Google w aplikacji Gmail. Natomiast po prawej widać zmiany. Nowy design jest bardziej schludny i prezentuje katalogi w zupełnie inny sposób na siatce typu 2×2. Następnie mamy moduł odpowiedzialny za skanowanie, gdzie sprawdzane są pliki. Jego zmodyfikowany wygląd również widać na zrzucie ekranowym po prawej stronie (po lewej dotychczasowy dla porównania).

Nie wiadomo, kiedy pojawią się te zmiany dla aplikacji Gmail i Dysk Google

Obecnie firma przymierza się do wprowadzenia takich modyfikacji, co sugeruje kod źródłowy aplikacji Dysk Google. Jednak w przypadku skanowania opcje nie są jeszcze sfinalizowane. Po prostu część przycisków nie działa. Prawdopodobnie takie nowości zostaną wkrótce wprowadzone na stałe. Nie wiadomo, jednak kiedy miałoby to nastąpić.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: XDA-Developers