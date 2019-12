Microsoft Edge z Chromium dla Windows 10 poprzez Windows Update

Microsoft Edge w przyszłym miesiącu doczeka się nowej wersji opartej na Chromium. Nie wiadomo było, jak firma wprowadzi program do Windows 10. Teraz doszukano się informacji i wiemy, że odbędzie się to poprzez Windows Update. To oznacza, że starsza wersja przeglądarki Microsoft Edge zostanie zastąpiona tą nową.