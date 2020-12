QLED 2021 to telewizory marki Samsung na przyszły rok. Dostaną wsparcie dla HDR10+ Adaptive. Czego jeszcze spodziewamy się w modelach QLED na 2021 rok?

QLED 2021 to telewizory Smart TV, które Samsung zaprezentuje w przyszłym miesiącu. Nastąpi to w trakcie styczniowych targów CES, które w tym roku przyjmą zupełnie inną formę. Mimo to, nowości z pewnością nie zabraknie. Producent uchylił rąbka tajemnicy na temat jednej z nowości. Jest nią HDR10+ Adaptive.

Nowe rozwiązanie służy do poprawienia jakości oglądanych treści w HDR10+. Będzie to odbywa się na modelach QLED 2021 niezależnie od warunków oświetleniowych. Funkcja ta wspiera ponadto tryb Filmmaker i została zoptymalizowana pod kątem jaśniejszych pomieszczeń. Nowe telewizory marki Samsung są już blisko.

Telewizory Samsung QLED 2021 to z pewnością nie tylko HDR10+ Adaptive

Spodziewajmy się, że telewizory marki Samsung z ekranami QLED na 2021 rok wniosą więcej nowości. Na pewno pojawi się więcej modeli mających ekrany o rozdzielczości 8K. Producent wyłoży wszystkie karty w trakcie targów CES i wtedy poznamy wszystkie szczegóły. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Z bogatą ofertą Smart TV zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło