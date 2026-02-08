Ceny Samsung Galaxy S26 Ultra mocno w górę? Tyle zapłacimy w Polsce

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Telefon może być naprawdę drogi. Ile zapłacimy w Polsce? W sieci ponownie pojawiły się ceny modelu Samsung Galaxy S26 Ultra oraz pozostałych smartfonów z nowej serii. Wygląda na to, że czekają nas naprawdę spore podwyżki.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Podobnie jak pozostałe modele z serii. Jakie będą ceny i ile zapłacimy za telefony w Polsce? Rąbka tajemnicy uchyla nowy wyciek i z pewnością nie są to optymistyczne informacje. Jeśli okażą się prawdziwe, to czekają nas spore podwyżki.

Ceny Samsung Galaxy S26 Ultra i ile zapłacimy w Polsce

Samsung Galaxy S26 Ultra to flagowy smartfon z nowej serii. Wygląda na to, że ceny telefonu będą znacznie wyższe od poprzednika. Choć wcześniejsze przecieki sugerowały coś innego. Najnowsze informacje wskazują na następujące kwoty.

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB – 1739 euro (ok. 7340 złotych)

Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB – 1969 euro (ok. 8310 złotych)

Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB – 2329 euro (ok. 9825 złotych)

To oznacza, że ceny smartfona w Polsce mogą zaczynać się od 7299 złotych. To aż o 900 złotych więcej od modelu S25 Ultra. Podwyżki mają objąć także pozostałe modele z serii.

Samsung Galaxy S26 – od 1199 euro (ok. 5080 złotych)

Samsung Galaxy S26+ – od 1499 euro (ok. 6325 złotych)

W przypadku dwóch tańszych telefonów podwyżki cen w Polsce również wynoszą około tysiąca złotych. Jeśli informacje się potwierdzą, to trzeba będzie zapłacić naprawdę dużo. Oczywiście nadal czekamy na oficjalne informacje w tym zakresie, ale te poznamy dopiero w dniu premiery. Choć z drugiej strony nie można wykluczyć, że dojdzie do jakiegoś przecieku i zobaczymy je jeszcze przed lutową prezentacją.

Skąd takie podwyżki cen? Jest to spowodowane wyższymi kosztami produkcji, które wynikają przede wszystkim z coraz droższych modułów pamięci. Efekty tej sytuacji mogliśmy już zobaczyć na przykładzie Xiaomi 17 Ultra.

Przedsprzedaż Samsung Galaxy S26 po premierze na Unpacked 2026

Oficjalna prezentacja nowych telefonów odbędzie się 25 lutego w trakcie konferencji Unpacked 2026. Przedsprzedaż modeli Samsung Galaxy S26 ma ruszyć niedługo po tym wydarzeniu i potrwa kilkanaście dni. W sklepach urządzenia mają pojawić się 11 marca i tym razem będzie to środa. Marcowy piątek wypada 13 i pewnie stąd taki pomysł.

Wraz nowymi smartfonami w sprzedaży pojawią się różne akcesoria. Wśród nich będą to nowe urządzenia zgodne ze standardem Qi2, w tym powerbank czy nowa ładowarka bezprzewodowa.

Oczywiście można spodziewać się, że firma przygotowuje na start promocję. Zapewne w jej ramach będzie można kupić nowe smartfony w przedsprzedaży z dwa razy większą pamięcią za mniej, bo taka oferta pojawia się od kilku lat. Powinno to nieco osłodzić wyższe ceny.

