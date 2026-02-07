tablety.pl

Aktualizacja HyperOS 4 to duże zmiany. Xiaomi stawia na Androida, ale...
HyperOS 4 to duża aktualizacja na smartfony Xiaomi, nad którą producent rozpoczął już wczesne prace. Choć w międzyczasie firma przygotowuje

HyperOS 4 to duża aktualizacja na smartfony Xiaomi, nad którą producent rozpoczął już wczesne prace. Choć w międzyczasie firma przygotowuje większe uaktualnienie z numerkiem 3.1. Czy dojdzie do rozłamu z Androidem? Okazuje się, że nie i marka ma inne plany. Czego należy się spodziewać?

Aktualizacja HyperOS 4 zachowa wsparcie dla usług z Androida

Głos w sprawie planów Xiaomi związanych z HyperOS 4 zabrał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał sprawdzone informacje z obozu marki. Producent nie planuje rozstania z Androidem, choć i takie plotki pojawiały się w sieci. Co nie zmienia faktu, że firma stawia w szerszym stopniu na autorskie rozwiązania.

Źródło informacji twierdzi, że Xiaomi w HyperOS 4 chce zapewnić natywny framework autorskim rozwiązaniem. Jednocześnie zostanie zachowane wsparcie dla usług z Androida. Po co więc firma to robi? Producent stawia na większą kontrolę oprogramowania, co jest jednym z celów na 2026 r.

Przy okazji dowiadujemy się, że w planach jest także integracja własnego modelu sztucznej inteligencji na poziomie systemu. Co nie zmienia faktu, że natywne usługi z Androida zostaną zachowane. Po to, aby uniknąć problemów z kompatybilnością różnych rozwiązań w aplikacjach.

Xiaomi zapoczątkowało zmiany w HyperOS 4 z aktualizacją 3.1

Dążenia Xiaomi do obranych celów widać w zasadzie już teraz. Widać to na przykładzie oprogramowania HyperOS 3.1, czyli najbliższej dużej aktualizacji, nad którą pracuje firma. W niej producent zaczął usuwać niektóre moduły systemowe, w tym w aplikacjach Pogoda i Album ze zdjęciami. Są to jeszcze komponenty SDK pochodzące z czasów MIUI.

Z tego też powodu aktualizacja z numerkiem 3.1 nie trafi na wybrane starsze urządzenia, które dostały wcześniej HyperOS 3. Dotyczy to tych telefonów, które nie otrzymały uaktualnienia do Androida 16.

Wraz z HyperOS 4 firma pójdzie jeszcze dalej i obecnie Xiaomi eksperymentuje z różnymi rozwiązaniami. Z informacji ujawnionych przez serwis źródłowy wynika, że szukane są różne opcje związane z przepisywaniem aplikacji systemowych. Producent sięga m.in. po Flutter od Google czy język Rust.

Teoretycznie można zakładać, że Xiaomi dąży w kierunku bardziej modułowej budowy własnego oprogramowania. Takie rozwiązania ma różne zalety. Ułatwi m.in. wymianę jednych komponentów na inne bez dużego wpływu na funkcjonowanie całości. Premiera nowej nakładki powinna odbyć się w drugiej połowie 2026 r.

źródło: Xiaomitime

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

