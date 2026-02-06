Premiera POCO X8 Pro Max blisko. Znamy ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, na który czeka wielu fanów marki. Premiera jest bardzo blisko, a tymczasem producent nie uniknął przecieków. Do sieci przedostały się europejskie ceny POCO X8 Pro Max oraz tańszego modelu. Na tej podstawie możemy oszacować, ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce.

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Tymczasem do sieci przedostały się ceny telefonu w euro. Ile urządzenie będzie kosztować w Polsce? Zobaczmy, na jakie wydatki trzeba się przygotować.

Ceny POCO X8 Pro Max i ile zapłacimy w Polsce

Smartfon POCO X8 Pro Max będzie dostępny w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Ceny i wersje zostały dostrzeżone na belgijskiej stronie Xiaomi. Ile zapłacimy?

POCO X8 Pro Max 12 GB + 256 GB – 529,90 euro (ok. 2235 złotych)

POCO X8 Pro Max 12 GB + 512 GB – 579,90 euro (ok. 2445 złotych)

Na tej podstawie można spekulować, że w Polsce będzie to około 2,2-2,499 tys. złotych. Do wyboru będą trzy kolory obudowy. Są to czarny, srebrny oraz błękitny.

Przy okazji poznajemy także ceny tańszego modelu POCO X8 Pro bez dopisku Max. Tutaj do wyboru będą trzy opcje w cenach od 399,90 euro (ok. 1690 złotych). W podobnej kwocie debiutował w styczniu 20025 r. model X7 Pro. Telefon również będzie można zamawiać w trzech kolorach obudowy, ale w przypadku najbogatszej konfiguracji sprzętowej z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane barwy mają być dwie, na co wskazuje poniższa grafika.

Premiera telefonów odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Prawdopodobnie jeszcze w lutym.

Specyfikacja techniczna POCO X8 Pro Max w Polsce nieco inna

Warto dodać, że POCO X8 Pro Max to telefon bazujący w dużym stopniu na chińskim modelu Redmi Turbo 5 Max. Nowy smartfon nie będzie jednak identyczny. Xiaomi na rynkach międzynarodowych, a więc też w Polsce, nieco zmieniło specyfikację techniczną.

Pojemność baterii zredukowano do 8500 mAh, co i tak jest dużo, ale o 500 mAh mniej względem protoplasty. Następnie mamy szybkie ładowanie o mocy 100 W. Procesor to układ MediaTek Dimensity 9500s wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono wspomniane 256 lub 512 GB miejsca.

Nowy smartfon ma również 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera powinna robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką HyperOS 3.

Nowy smartfon zapowiada się ciekawie. POCO X8 Pro Max ma duże szanse na zostanie kolejnym hitem Xiaomi w Polsce w średniej półce cenowej.

źródło: Xiaomitime