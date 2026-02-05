Smartfony Nothing Phone 4a i 4a Pro z datą premiery. Będzie nowy dizajn

Nothing Phone 4a i 4a Pro to nowe smartfony, na które ciągle czekamy. Kiedy je zobaczymy? W sieci pojawiła się data premiery i padł nawet konkretny termin, choć producent na razie go nie potwierdza. Przy okazji dowiadujemy się, że smartfon Nothing Phone 4a Pro i jego tańszy brat wprowadzą nowy dizajn.

Nothing Phone 4a i 4a Pro to nowe smartfony, których debiut zbliża się wielkimi krokami. W przeciwieństwie do flagowca z numerkiem 4, który to w 2026 r. w ofercie się nie pojawi. Jakiś czas temu spekulowano, że średniaki mogą zadebiutować nieco szybciej. Teraz do sieci przedostały się nowe informacje i wśród nich pada nawet dokładna data premiery. Kiedy zobaczymy te telefony?

Data premiery smartfonów Nothing Phone 4a i 4a Pro

Nowe informacje na temat telefonów Nothing Phone 4a i 4a Pro uzyskał leaker Yogesh Brar, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu marki. Źródło twierdzi, że nowe smartfony zostaną zaprezentowane na początku marca, a więc jednak po około roku od serii 3a.

Padła nawet dokładna data premiery i tą jest 5 marca, choć źródło uważa, że termin wydaje się najbardziej prawdopodobny, ale nie jest go w stanie w 100 proc. potwierdzić. Sam producent daje nam już do zrozumienia, że smartfony zbliżają się wielkimi krokami, ale nie ujawnia bardziej szczegółowych informacji.

Premiera Nothing Phone 4a Pro i 4a może więc odbyć się w trakcie barcelońskich targów MWC 2026, które zaplanowano na 2-5 marca. Będzie to z pewnością dobra okazja, aby pokazać światu nowe smartfony. Co jeszcze wiemy? Za wyjątkiem tego, że ceny mają pójść w górę?

Smartfon Nothing Phone 4a Pro otrzyma nowy dizajn

Jakiś czas temu Nothing Phone 4a Pro był certyfikowany i poznaliśmy pewne nowe szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Sam Brar wspomina o następujących udoskonaleniach.

Ulepszona pamięć masowa (UFS 3.1)

Nowy dizajn

Nieznaczny wzrost pojemności baterii

Procesor Snapdragon

Wyższa cena

Rozwijając te informacje warto doprecyzować, że bateria mająca trafić pod obudowę smartfona Nothing Phone 4a Pro ma nominalną pojemność 5080 mAh i wspiera ładowanie o mocy 50 W. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon serii 7. Natomiast wspomniana cena ma startować z poziomu około 540 dolarów. Jest więc niemal pewnym, że w Polsce zapłacimy co najmniej 2,5 tys. złotych.

Wiele osób zastanawia się też nad tym, co wprowadzi wspomniany nowy dizajn. Jedno jest pewne. Firma zdecydowała się na zmiany we wzornictwie, ale te na razie owiane są tajemnicą. Co nie zmienia faktu, że producent nie dochowa tych szczegółów do premiery i dojdzie do przecieków. Wtedy dowiemy się, jak wyglądają nowe smartfony. Na razie trudno powiedzieć, w jakim kierunku poszła marka. Możliwe, że pojawią się jakieś inspiracje z zeszłorocznego flagowca Phone 3.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło