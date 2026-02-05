Lutowa aktualizacja na smartfony Samsung. Ostatnia przed One UI 8.5?

Lutowa aktualizacja na smartfony Samsung to najnowsza łatka, ale nie jest to jeszcze wyczekiwane uaktualnienie One UI 8.5, które obecnie znajduje się na etapie beta testów. Co nowego tu znajdziemy? Samsung wraz z lutową aktualizacją przygotował poprawki zabezpieczeń. W tym autorskie dla własnego oprogramowania.

Lutowa aktualizacja na smartfony Samsung jest już gotowa. Czy to ostatnie uaktualnienie przed wyczekiwanym One UI 8.5, które od kilku tygodni znajduje się na etapie beta testów? Jakie łatki wnosi najnowsza wersja oprogramowania? Zobaczmy, co tu znajdziemy.

Lutowa aktualizacja na smartfony Samsung to liczne poprawki

Samsung wraz z lutową aktualizacją przygotował aktualne poprawki bezpieczeństwa. Są to zarówno patche opracowane przez Google dla Androida, jak i łatki dla autorskiego oprogramowania. Zacznijmy od tych pierwszych.

Najnowsze poprawki bezpieczeństwa, które wkrótce zaczną trafiać na telefony marki Samsung, zawierają 25 patchy dla Androida, które mają status wysokiego ryzyka zagrożenia. Jest więc ich trochę mniej względem styczniowego uaktualnienia. Wśród nich nie wymienia się żadnych łatek z oznaczeniem krytycznym.

Natomiast Samsung przygotował w tym miesiącu 12 łatek rozwiązujących specyficzne problemy w jego oprogramowaniu. Pięć łatek usuwa luki o wysokim zagrożeniu. Opisano je w następujących biuletynach.

SVE-2025-1140(CVE-2026-20977)

SVE-2025-1217(CVE-2026-20983)

SVE-2025-2226(CVE-2026-20978)

SVE-2025-2289(CVE-2026-20979)

Samsung udostępnił najnowszy biuletyn bezpieczeństwa 3 lutego. Wkrótce lutowa aktualizacja zacznie trafiać na telefony producenta. W pierwszej kolejności dostaną ją modele Galaxy S25 pochodzące z koreańskiej dystrybucji. Później proces zostanie rozszerzony o kolejne urządzenia oraz rynki.

Aktualizacja One UI 8.5 nadal na etapie beta testów

Samsung obecnie prowadzi publiczny program pilotażowy One UI 8.5, który jeszcze trochę potrwa. Testerzy nadal czekają na wydanie beta 4. Kiedy je zobaczymy? Najnowszy lutowy build oprogramowania to ZZB3 i wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków S938NKSU7ZZB3/S938NOKR7ZZB3/S938NKSU7CZB3 (dla poszczególnych modeli z serii S25).

Kolejna beta One UI 8.5 może być tuż za rogiem, choć od wydania poprzedniego buildu dla testerów upłynął już aż miesiąc. W przypadku nakładki z numerkiem 7.0 mieliśmy do czynienia z podobną przerwą. Software wymaga dopracowania, bo jedna z ostatnich kompilacji wewnętrznych powodowała nieoczekiwane ponowne uruchomienia telefonów.

Lutowa aktualizacja z pewnością nie jest ostatnią przed sfinalizowaną wersją dużej nakładki. Można zakładać, że na początku przyszłego miesiąca najpierw pojawią się marcowe poprawki bezpieczeństwa. Dopiero później rozpocznie się proces udostępniania większego uaktualnienia.

