Smartfon Sony Xperia 1 VIII w drodze. Kiedy premiera?

Sony Xperia 1 VIII to nowy smartfon marki, który powstaje i trafi do sklepów. Mimo problemów zaliczonych przez poprzednika. Jak dobrze pamiętamy model 1 VII z zeszłego roku miał usterki natury technicznej i to przełożyło się na słabszą sprzedaż. Kiedy odbędzie się premiera flagowca?

Kiedy premiera smartfona Sony Xperia 1 VIII

Możemy się domyślać, że premiera flagowca Sony Xperia 1 VIII odbędzie się po około roku od poprzedniej generacji telefonu. To oznacza, że oficjalna zapowiedź może odbyć się w drugim kwartale 2026 r. Natomiast sprzedaż na wybranych rynkach, w tym również w Polsce, może ruszyć latem. Na przykład w lipcu.

W sieci znaleziono trzy wersje nowego smartfona. Telefon ukrywa się pod następującymi kryptonimami.

PM-1520-BV – XQ-GE54

PM-1521-BV – XQ-GE74

PM-1525-BV – XQ-GE44

Oznaczenie XQ-GE odnosi się do smartfona Sony Xperia 1 VIII. Widzimy również trzy wersje. 44 to wariant przeznaczony dla Japonii. W Polsce oraz innych krajach Europy kupimy model 54. Natomiast 74 to edycja na pozostałe rynki azjatyckie.

Specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Możemy jednak spodziewać się, że pod obudową znajdzie się najnowszy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Czy pojawią się jakieś większe zmiany obejmujące dizajn, o który seria prosi się w zasadzie od lat? Tego na razie nie wiadomo, ale producent równie dobrze może upierać się znowu przy dotychczasowym wzornictwie.

Sony Xperia 1 VIII to nie jedyny nowy smartfon marki na 2026 rok

Wygląda na to, że na modelu Sony Xperia 1 VIII producent nie poprzestanie. W drodze jest także jeszcze jeden nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się w 2026 r. Co to za urządzenie? Telefon ukrywa się pod następującymi nazwami.

PM-1533-BV – XQ-GH44

PM-1534-BV – XQ-GH54

PM-1535-BV – XQ-GH74

Wygląda na to, że w tym przypadku mamy do czynienia z telefonem Sony Xperia 10 VIII, czyli kolejnym średniakiem producenta. Jego premiera odbędzie się pewnie kilka miesięcy po debiucie flagowca z serii 1 i pewnie nastąpi to wczesną jesienią. Model 10 VII został zapowiedziany we wrześniu.

Tutaj ponownie mamy do czynienia z jednym smartfonem w trzech wersjach, które będą przeznaczone na różne rynki dystrybucji. Nazwy kodowe wskazują na dostępność w Europie, a więc urządzenie z pewnością kupimy także w Polsce. Specyfikacja techniczna tego modelu również na razie owiana jest tajemnicą, ale możemy być pewni, że nie zostanie dochowana do dnia premiery.

źródło: S-Max