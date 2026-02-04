Akualizacja HyperOS 3. Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO w kolejce

HyperOS 3 to duża aktualizacja na telefony Xiaomi, Redmi i POCO, która sukcesywnie trafia na kolejne urządzenia. Lista smartfonów w kolejce po to uaktualnienie jest już bardzo krótka. Xiaomi szykuje się do ostatniego etapu aktualizacji do HyperOS 3. Które smartfony nadal czekają na to oprogramowanie i co dalej?

HyperOS 3 to aktualizacja oprogramowanie sukcesywnie trafiające na kolejne telefony. Lista smartfonów z tym uaktualnieniem jest długa i obejmuje urządzenia Xiaomi, ale też marek Redmi oraz POCO. Już wkrótce rozpocznie się ostatni etap procesu. W międzyczasie firma szykuje się na coś nowego.

Lista smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO w kolejne po HyperOS 3

Z informacji przekazanych przez serwis źródłowy wynika, że producent jest już bardzo blisko sfinalizowania procesu udostępniana HyperOS 3 na własne urządzenia. Lista smartfonów nadal oczekujących na aktualizację sukcesywnie się zwęża. Obecnie prezentuje się następująco.

Xiaomi 13T

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi 14R

Redmi 15 (LTE & 5G)

Redmi 15C (LTE & 5G)

Redmi A4

POCO C85 (LTE & 4G)

POCO C75 5G

POCO M7 5G

POCO M7 Plus

Redmi Pad Pro

POCO Pad

Tak więc z kilkudziesięciu urządzeń pozostało nam już zaledwie kilkanaście. Są to telefony czy tablety z niższej półki cenowej oraz mające po kilka lat. Nie dziwi więc, że HyperOS 3 trafi na te sprzęty na samym końcu. To normalna praktyka, z której korzysta nie tylko Xiaomi, ale również inni producenci.

Oczywiście informacja dotyczy telefonów pochodzących z chińskiej dystrybucji. W przypadku smartfonów dostępnych na globalnych rynkach na oprogramowanie czekają jeszcze wybrane nowsze urządzenia. Xiaomi najpierw aktualizuje własne sprzęty w Państwie Środka, a potem także te pochodzące z międzynarodowych kanałów sprzedaży i nie inaczej jest tym razem.

W drodze duża aktualizacja HyperOS 3.1 na smartfony Xiaomi

Co dalej? Xiaomi nie zasypia gruszek w popiele i już pracuje nad kolejną dużą aktualizacją. Mowa oczywiście o HyperOS 3.1, czyli dużym uaktualnieniu, gdzie nie brakuje nowości. Obejmują one różne obszary oprogramowania i przy okazji firma zamierza poprawić ogólną stabilność oraz niezawodność nakładki.

Problem jednak w tym, że aktualizacja HyperOS 3.1 nie zostanie udostępniona wszystkie telefony Xiaomi, Redmi oraz POCO, które otrzymały poprzednie duże uaktualnienie. Tym razem plan zakłada dostępność jedynie na tych urządzeniach, które wcześniej dostały Androida 16. Jest to konieczny warunek i bez tego się nie obejdzie. W konsekwencji z listy wsparcia wypadną starsze urządzenia.

Oczywiście w międzyczasie producent planuje już także kolejną dużą aktualizację z numerkiem 4. Na nią jednak trochę sobie poczekamy, a sam harmonogram rozwoju oprogramowania pewnie będzie poniekąd uzależniony od prac nad Androidem 17.

