Smartfony Oppo Reno 16 w drodze. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?
Android 
Smartfony Oppo Reno 16 w drodze. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?

Oppo Reno 16 Pro i pozostałe modele z serii 16 to nowe smartfony marki, które zobaczymy za kilka miesięcy. Kiedy to nastąpi? Co zaoferują te telefony? Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna serii Oppo Reno 16 i wiemy, że smartfony mają m.in. dostać aparaty z 200-megapikselowymi sensorami.

Dawid Długosz

Oppo Reno 16 Pro to średniak marki, którego premiera zbliża się coraz większymi krokami. Choć za nami dopiero polski debiut serii 15. Producent odświeża te smartfony w cyklach co około pół roku i nie inaczej będzie tym razem. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna szykowanych telefonów. Kiedy je zobaczymy i co zaoferują?

Kiedy premiera smartfonów Oppo Reno 16

Smartfon Oppo Reno 16 Pro będzie topowym modelem z nowej serii, ale zobaczymy oczywiście także inne telefony w niższych cenach. Rąbka tajemnicy na temat planowanej premiery tych urządzeń uchylił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał sprawdzone informacje z obozu marki.

Źródło informacji twierdzi, że chińska premiera Oppo Reno 16 odbędzie się jeszcze w tej połowie 2026 r. Można zakładać, że nastąpi to w drugim kwartale. Dotyczy to jednak dostępności w Państwie Środka. W Europie, a więc też w Polsce poczekamy trochę dłużej.

Można zakładać, że w Polsce nowe smartfony marki pojawią się w okolicy połowy 2026 r., a więc latem. Być może w sierpniu lub wrześniu. Seria 15 debiutowała w Chinach w listopadzie. Natomiast do Polski trafiła w styczniu i w przypadku nadchodzących telefonów również należy zakładać podobny poślizg.

Specyfikacja zakłada aparat 200 MP nie tylko w Oppo Reno 16 Pro

Z informacji ujawnionych przez źródło wynika, że wszystkie nowe smartfony otrzymają aparaty fotograficzne wyposażone w główne sensory 200 MP. To oznacza, że takie rozwiązanie planowane jest nie tylko z myślą o Oppo Reno 16 Pro, ale też tańszych modelach, co z pewnością cieszy. Będzie również teleobiektyw peryskopowy połączony z 50-megapikselowym czujnikiem.

Warto jednak mieć na uwadze, że ta informacja dotyczy telefonów z serii Oppo Reno 16 przeznaczonych na chiński rynek. Nie można wykluczyć, że w przypadku urządzeń z polskiej dystrybucji nie dojdzie do pewnych zmian. To jednak na razie owiane jest tajemnicą.

Leaker wspomina także o procesorze MediaTek Dimensity 8500 oraz ekranach OLED-owych wykonanych w technologii LIPO, a więc można spodziewać się wąskich ramek. Boczna konstrukcja zostanie wykonana z metalu. Z pewnością znowu nie zabraknie jakiegoś ciekawego pomysłu na pleckach. W serii 15 był to efekt zorzy polarnej.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Możemy jednak być pewni, że nowe smartfony z serii Oppo Reno 16 nie zostaną dochowane w tajemnicy do premiery.

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

