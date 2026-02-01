Premiera POCO X8 Pro Max za pasem. Kolejny hit Xiaomi w Polsce?

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Telefon zapowiada się na kolejny hit producenta w kraju. Świadczy o tym ciekawa specyfikacja techniczna, choć smartfon POCO X8 Pro Max nie będzie dokładnym tym samym urządzeniem, co jego protoplasta pod marką Redmi.

POOC X8 Pro Max to nowy średniak Xiaomi, którego premiera jest blisko. Za nami premiera jego protoplasty pod marką Redmi Turbo 5. Tymczasem w Polsce na to urządzenie czekamy. Kiedy pojawi się nowy smartfon i co zaoferuje? Urządzenie nie skrywa przed nami większych tajemnic.

Kiedy premiera POCO X8 Pro Max w Polsce

Xiaomi wprowadziło serię X7 do Polski w styczniu zeszłego roku. Natomiast na POCO X8 Pro Max nadal musimy czekać. I choć pojawiały się plotki, jakoby premiera mogła zostać przyspieszona, tak nic takiego się nie wydarzyło. Kiedy można spodziewać się nowych średniaków Xiaomi?

Premiera telefonów Redmi Turbo 5, które są protoplastami nowych średniaków z serii POCO X8 Pro, odbyła się pod koniec stycznia. Można więc zakładać, że Xiaomi ogłosi europejskie urządzenia jeszcze w tym kwartale 2026 r. Być może jeszcze w lutym, ale kontentego terminu na razie nie ma.

Jedno jest pewne. Premiera serii zbliża się wielkimi krokami, bo nowe smartfony otrzymują kolejne certyfikaty. Warto jednak mieć na uwadze, że tym razem w ofercie mają pojawić się tylko dwa modele z dopiskami Pro w nazwach. Z najtańszego urządzenia zrezygnowano.

Specyfikacja smartfona POCO X8 Pro Max zmieniona przez Xiaomi

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona POCO X8 Pro Max nie jest na razie znana, ale wiemy, że ma bazować w dużym stopniu na modelu Redmi Turbo 5 Max. Nie będzie jednak identyczna. Xiaomi ponownie zdecydowało się na wprowadzenie pewnych zmian. I tak, bateria będzie mniejsza.

Bateria znajdująca się pod obudową POCO X8 Pro Max zaoferuje pojemność 8500 mAh. To mniej względem modelu marki Redmi, gdzie jest to 9000 mAh. Na szczęście szybkie ładowanie nadal jest obecne i zostanie zapewnione wsparcie dla ładowarki o mocy 100 W.

Nowy smartfon nadal powinien dysponować procesorem MediaTek Dimensity 9500s, który będzie wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca i będą to szybkie kości UFS 4.1. Ekran to 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Aparat fotograficzny telefonu nie porywa. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem. Znajdziemy tu również kamerę ultraszerokokątną z 8-megapiselowym czujnikiem. Przednia pozwala robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, którą jest oprogramowanie HyperOS 3.

