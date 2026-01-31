Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra bez tajemnic. Są ceny, specyfikacja i rendery

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Znamy również ceny modelu Samsung Galaxy S26 Ultra i na tej podstawie może oszacować, ile zapłacimy w Polsce. Co jeszcze wiemy o nowym flagowcu z S Pen?

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co z pewnością nie dziwi, bo premiera mająca odbyć się w trakcie Unpacked 2026 jest już za pasem. Wtedy zobaczymy także słuchawki Buds 4. Telefon nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekły rendery prasowe, ceny oraz specyfikacja techniczna. Czy jest na co czekać?

Ceny smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra i rendery prasowe

Samsung Galaxy S26 Ultra nie będzie tani, ale to pewnie nikogo nie dziwi. Ile ma kosztować to urządzenie? Ceny w euro widoczne są niżej.

Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB – 1469 euro

Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB – 1569 euro

Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB – 1829 euro

Ceny telefonu w dwóch niższych konfiguracjach sprzętowych są więc niższe względem poprzednika. Na tej podstawie możemy oszacować, że w Polsce zapłacimy od około 6,2 tys. złotych. Czy tak będzie, to przekonamy się już wkrótce.









źródło: AndroidHeadlines

Serwis źródłowy udostępnił także rendery prasowe telefonu. Na razie w dwóch kolorach obudowy i są to czarny oraz fioletowy. Materiały ujawniają nam to, co widzieliśmy już wcześniej. Aparat fotograficzny został przeprojektowany i pojawił się wystający garb w kształcie pastylki. Sama konstrukcja nabrała krągłości.

Do wyboru ma być łącznie sześć kolorów obudowy. Poza wymienionymi są także biały, srebrny, niebieski oraz różowozłoty. Wybrane z nich będą dostępne tylko w sklepie internetowym producenta.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S26 Ultra

Nowy flagowiec z S Pen nie skrywa przed nami większych tajemnic. Specyfikacja techniczna również jest znana. Urządzenie ma 6,9-calowy ekran Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a więc bez zmian. Na szczęście dodano szybsze ładowanie przewodowe o mocy 60 W oraz bezprzewodowe zgodne z Qi2.

Aparat fotograficzny ma główny sensor 200 MP. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny oraz jeden z teleobiektywów współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Drugi teleobiektyw został połączony z 10-megapikselowym sensorem. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli.

Nowy smartfon pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.5. Samsung Galaxy S26 Ultra ma wymiary 163,6 × 78,1 × 7,9 mm i waży 214 gramów. W zestawie z telefonem znajduje się piórko S Pen, ale nie ma ładowarki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidHeadlines