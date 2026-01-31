tablety.pl

Premiera Realme 16 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy nowy smartfon w Polsce?
Android Smartfony 
Premiera Realme 16 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy nowy smartfon w Polsce?

Realme 16 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Urządzenie pojawiło się po cichu na jednym z rynków. Specyfikacja techniczna oraz ceny Realme 16 5G są już znane. Kiedy nowy telefon pojawi się w Polsce i co smartfon ma do zaoferowania?

Dawid Długosz

Realme 16 5G to nowy smartfon, który debiutuje zgodnie z zapowiedziami. Dołącza do serii 16 Pro zaprezentowanej na początku stycznia. Premiera odbyła się w Wietnamie, gdzie sprzedaż rusza w pierwszej kolejności. W Polsce jeszcze chwilę poczekamy. Tymczasem zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacja techniczna telefonu. Średniak jest z pewnością ciekawy.

Ceny Realme 16 5G i kiedy nowy smartfon w Polsce

Premiera Realme 16 5G odbyła się w Wietnamie i na razie znamy ceny na tym rynku. Ile kosztuje nowe urządzenie? Cennik w ramach oferty na start widoczny jest niżej.

  • Realme 16 5G z 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 11490000 VND (około 1575 złotych)
  • Realme 16 5G z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane – 12490000 VND (około 1710 złotych)
Premiera Realme 16 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy nowy smartfon w Polsce?

Do wyboru są dwa kolory obudowy. To biały i czarny. Kiedy nowy smartfon pojawi się w Polsce? Konkretnego terminu na razie nie ma, ale pewnie nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie 2026 r. Na konkretne informacje na ten temat trzeba będzie poczekać. Warto dodać, że model 15 5G w kraju się nie pojawił. Ostatnim był 14 5G.

Specyfikacja techniczna smartfona Realme 16 5G

Smartfon Realme 16 5G wyróżnia się przede wszystkim aparatem fotograficznym. I choć jego możliwości nie są z górnej półki, tak na uwagę zasługuje lusterko umieszczone z tyłu obudowy. Główny sensor to 50-megapikselowy Sony IMX852. Dodatkowy obiektyw połączono z prostym czujnikiem głębi 2 MP. Przednia kamera pozwala robić selfie w jakości do 50 megapikseli.

Urządzenie ma 6,57-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ (2372 × 1080 pikseli) i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna może sięgać 4500 nitów. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym AGC DT-Star D+, a pod nim producent umieścił czytnik linii papilarnych. Energię dostarcza bateria o pojemności 7000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 60 W oraz zwrotne 10 W.

Premiera Realme 16 5G. Ceny i specyfikacja. Kiedy nowy smartfon w Polsce?

Realme 16 5G ma procesor MediaTek Dimensity 6400 Turbo z GPU Mali-G57 MC2, który wspomagany jest przez wspomniane 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca i są to kości UFS 2.2. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 5.

Nowy smartfon ma wymiary 158,3 × 75,13 × 8,1 mm i waży 183 gamy. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie normy IP69. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką UI 7.0.

źródło: Realme

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

