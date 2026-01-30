Smartfony Xiaomi 17 i 17 Ultra wkrótce w Polsce. Ceny i kolory. Ile kosztują?

Xiaomi 17 i 17 Ultra to nowe smartfony, które wkrótce kupimy w Europie. Do sieci przedostały się informacje obejmujące kolory obudowy oraz ceny telefonów. Ile zapłacimy za Xiaomi 17 oraz 17 Ultra w Polsce? Jakie wersje smartfonów trafią do sklepów? Zobaczmy, co już wiemy na temat planów lubianej marki.

Xiaomi 17 i 17 Ultra to smartfony, których premiera w Chinach odbyła się jeszcze w zeszłym roku. W Polsce i na wielu innych rynkach nadal czekamy. Wiele wskazuje na to, że debiut międzynarodowych wersji telefonów odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Jakie będą ceny i ile za nie zapłacimy? Rąbka tajemnicy uchyla nam źródło informacji.

Ceny smartfonów Xiaomi 17 i 17 Ultra oraz ile w Polsce

Xiaomi 17, czyli podstawowy model z serii ostatnich flagowców marki, ma trafić do sprzedaży w Europie za 1099 euro, ale dotyczy to opcji z 512 GB pamięci. Model mający 256 GB miejsca na dane powinien więc kosztować około 100 euro mniej. Szacunkowe ceny w Polsce powinny więc prezentować się następująco:

Xiaomi 17 z 256 GB pamięci – ok. 4,2 tys. złotych

Xiaomi 17 z 512 GB pamięci – ok. 4,6 tys. złotych

W przypadku globalnej wersji Xiaomi 17 Ultra ceny jeszcze nie wyciekły, ale wiemy, że smartfon ma być droższy od poprzednika. Wynika to z faktu, że w Chinach również sprzedawany jest za więcej. W Polsce zapłacimy pewnie ponad 6,5 tys. złotych i mogą to być kwoty nawet bliskie 7 tys. złotych.

Wersje i kolory obudowy Xiaomi 17 oraz 17 Ultra

Podstawowy flagowiec z serii Xiaomi 17 otrzyma dwie konfiguracje sprzętowe różniące się rozmiarem pamięci. Będą to urządzenia mające 256 lub 512 GB miejsca na dane. W obu przypadkach znajdziemy 12 GB pamięci RAM. Warto dodać, że pojemność baterii względem modelu z Chin zostanie zmniejszona z 7000 do 6330 mAh. Ładowanie bez zmian i nadal ma odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 100 W.

Do wyboru będą trzy kolory obudowy telefonu. Są to czarny, zielony i niebieski. Opcja różowa dostępna w Chinach w Polsce się nie pojawi, co warto wziąć pod uwagę.

Natomiast Xiaomi 17 Ultra ma być sprzedawany w dwóch konfiguracjach sprzętowych z 16 GB pamięci RAM w obu wersjach. Różne będzie miejsce na dane – 512 GB lub 1 TB. W tym przypadku w planach marki też są trzy kolory obudowy. To biały, czarny oraz zielony.

Warto dodać, że firma nie ma w planach wprowadzenia do Europy wersji 17 Pro i Pro Max, które wyróżniają się drugim ekranem na pleckach. W zamian szykowane jest nowe urządzenie. Tym telefonem jest model 17 Max, który ma być duży, dostanie wielką baterię oraz aparat fotograficzny z teleobiektywem peryskopowym. Ceny smartfona nie są na razie znane, ale można się domyślać, że będą wyższe od podstawowego flagowca i przekroczą znacznie kwoty tys. euro.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło