Smartfon Nothing Phone 4. Kiedy premiera? Marka zabrała głos

Nothing Phone 4 to nowy smartfon, na który czeka wielu fanów marki. Czy jego premiera odbędzie się jeszcze w 2026 r.? Producent przerwał milczenie i zabrał głos w tej sprawie. Kiedy zobaczymy model Nothing Phone 4 w ofercie? Nieprędko, ale marka twierdzi, że jej nadchodzące średniaki mają mieć coś z flagowców.

Nothing Phone 4 to kolejny flagowiec marki, którego spodziewamy się w ofercie. Pytanie tylko: kiedy nowy smartfon się pojawi oraz co zaoferuje? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił założyciel firmy. Jeśli zakładacie, że premiera telefonu odbędzie się jeszcze w 2026 r., to nie mamy dobrych informacji. Trzeba będzie poczekać dłużej.

Premiera Nothing Phone 4 nie w 2026 roku

Rąbka tajemnicy na temat planów firmy ujawnił jej założyciel, czyli Carl Pei. Z przekazanych informacji wynika, że flagowiec Nothing Phone 4 nie pojawi się w ofercie w 2026 r. Marka ma inne plany i w zasadzie czeka nas podobna sytuacja do tej, z którą mieliśmy do czynienia przed kilkoma laty.

Na model Nothing Phone 3 również musieliśmy poczekać dłużej. Jego premiera odbyła się w zeszłym roku i nastąpiło to dopiero po dwóch latach od poprzednika. Można więc zakładać, że w przypadku nowego flagowca będzie podobnie i takie urządzenie najwcześniej pojawi się dopiero w 2027 r., co z pewnością warto mieć na uwadze.

Nie będziemy co roku wypuszczać nowego flagowca bez powodu. Chcemy, żeby każda aktualizacja była znacząca. To, że reszta branży robi coś w określony sposób, nie oznacza, że ​​my zrobimy to samo – wyjaśnia Carl Pei.

To oznacza, że marka nie chce iść w ślady konkurencji, które wypuszcza co roku nowe generacje własnych flagowców. Często różnią się one niewiele od poprzedników.

Zamiast Nothing Phone 4 pojawi się smartfon 4a Pro

Tak więc na flagowca Nothing Phone 4 poczekamy dłużej, ale marka wyjaśnia, że w 2026 r. i tak zobaczymy nowe telefony. W drodze jest seria 4a i wiemy, że ceny tych modeli będą wyższe. Debiut powinien odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r., ale dokładny termin nie jest na razie znany.

Carl Pei twierdzi, że Nothing Phone 4a Pro ma zaoferować funkcjonalność na poziomie flagowców. Nowy smartfon nie dostanie najmocniejszego procesora na rynku, bo pod jego obudową znajdzie się jeden ze Snapdragonów serii 7. Mimo to ma zaoferować dużo w innych obszarach.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że pod jego obudową znajdzie się bateria o pojemności 5080 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy do 50 W. Aparat fotograficzny dostanie trzy obiektywy i wśród nich nie zabraknie teleobiektywu peryskopowego, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z najnowszą nakładką producenta.

źródło: Nothing