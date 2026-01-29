Aktualizacja One UI 8.5 i Now Bar. Samsung dodał ważną funkcję

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która wprowadza wiele nowości. Wybrane z nich obejmują pasek Now Bar dodany w poprzednim uaktualnieniu. Co nowego przygotował Samsung? Wraz z aktualizacją One UI 8.5 wspomniany pasek zyskał użyteczną funkcję, która związana jest rozmowami telefonicznymi.

One UI 8.5 to duża aktualizacja, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Samsung wraz z kolejnymi wersjami wprowadza nowe funkcje. Niedawno pojawiła się nowość zapożyczona z telefonów Google Pixel. Teraz poznajemy kolejne udoskonalenia. Tym razem związane z paskiem Now Bar, który wprowadzono w uaktualnieniu z numerkiem 7.0 z zeszłego roku. Co nowego dodano?

Samsung dodał nową funkcję dla Now Bar z One UI 8.5

Aktualizacja One UI 8.5 wprowadza dalszy rozwój paska Now Bar, gdzie pojawiają się kolejne integracje. Jedną z ostatnich nowości jest nowy typ powiadomień. W zasadzie mogłoby się wydawać, że taka opcja powinna być od samego początku, ale z jakichś powodów do tego nie doszło. Co to jest?

Pasek Now Bar wyświetla teraz powiadomienia o nieodebranych połączeniach telefonicznych. Ma ono postać ikonki umieszczonej po lewej stronie pastylki wraz z ze stosowną informacją. Tak funkcja z pewnością może być użyteczna, ale można to zrobić lepiej. Samsung mógłby tutaj dodać pewne szczegóły.

źródło: X/Tarun Vats

Takie powiadomienie mogłoby zawierać informacje o samym kontakcie, który wykonał nieodebrane połączenie. Z pewnością taki szczegół byłby bardziej użyteczny. Z drugiej strony Samsung ciągle prowadzi prace nad One UI 8.5, bo aktualizacja jest na etapie rozwoju i pozostaje wierzyć, że sugestie zostaną uwzględnione.

Kiedy aktualizacja One UI 8.5 na smartfony marki Samsung

Koreańczycy udostępnili do tej pory kilka wersji beta oprogramowania One UI 8.5 i przed nami jeszcze zapewne jeszcze nie jedna kompilacji testowych. Aktualizacja ma być gotowa na premierę telefonów z serii Galaxy S26, czyli pod koniec lutego. Natomiast proces udostępniania uaktualnienia na starsze smartfony ruszy zapewne w marcu.

W pierwsze kolejności nowa aktualizacja trafi na smartfony Samsung Galaxy S25, które na razie jako jedyne zostały dopuszczone do publicznego programu pilotażowego. Producent prowadzi zamknięte testy na wielu innych telefonach. Wśród nich są również tańsze urządzenia, ale te edycji beta nie dostaną. Tego typu prace pozwolą po prostu później na szybsze udostępnienie sfinalizowanej aktualizacji.

Program pilotażowy One UI 8.5 mimo wszystko w lutym powinien zostać rozszerzony. Najpierw o składane smartfony Z Fold 7 i Z Flip 7 oraz serię S24. Potem być może także o inne urządzenia. Pozwoli to na zwiększenie liczby opinii otrzymywanych od testerów oraz usuwanie ewentualnych błędów.

źródło: AndroidAuthority