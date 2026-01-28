Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra dostanie lepszy ekran. Co nowego?

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który otrzyma lepszy ekran. W zasadzie jest to oczywiste i co nowego się pojawi? Producent przygotował istotną zmianę. Ta sprawi, że wyświetlacz telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra będzie w stanie reprodukować więcej kolorów. Ulepszeniu ulegnie także wsparcie dla HDR.

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, bo premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami. Nowe informacje ujawniło sprawdzone w przeszłości źródło. Tym razem są to pewne szczegóły obejmujące ekran. Wyświetlacz otrzyma bardzo ważną zmianę.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma 10-bitowy ekran

Szczegóły dostarczył leaker Ice Universe. Źródło przekazało, że Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma na 100 proc. 10-bitowy wyświetlacz. Co to oznacza? Zmiana jest bardzo istotna, bo w poprzedniku znajdował się 8-bitowy panel, który jest w stanie wyświetlać około 16,7 mln kolorów. W nowym telefonie będzie to około jednego miliarda! Różnica jest więc ogromna.

10-bitowy ekran z modelu Samsung Galaxy S26 Ultra zapewni mnóstwo benefitów. Związane to jest nie tylko z większą liczbą kolorów. Można też liczyć na lepszą obsługę obrazu HDR czy płynniejsze gradienty. Kto wie, a może producent zdecydował się nawet na wsparcie dla HDR10+ Advanced, czyli nowego standardu będącego odpowiedzią na Dolby Vision 2? To wyjaśni się wkrótce.

Poza tym wiadomo, że ekran nowego flagowca z piórkiem S Pen to 6,9-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości 2K oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra z premierą na Unpacked 2026

Wiemy, że premiera nowych telefonów marki odbędzie się pod koniec przyszłego miesiąca. Ma to nastąpić 25 lutego na specjalnej konferencji Unpacked 2026 w Stanach Zjednoczonych. Niedługo po wydarzeniu ruszy przedsprzedaż. Do sklepów telefony trafią prawdopodobnie w drugim tygodniu marca.

Firma dokłada starań, aby ceny smartfonów zostały zachowane na dotychczasowym poziomie i nie uległy podwyżkom. Za model Samsung Galaxy S26 Ultra w Polsce zapłacimy pewnie od około 6,4 tys. złotych. Do wyboru będzie kilka kolorów obudowy. Wraz z telefonami do sprzedaży trafią dedykowane akcesoria zgodne z Qi2.

Samsung Galaxy S26 Ultra ma nieco przeprojektowany aparat fotograficzny, gdzie część obiektywów znajdzie się na wystającym garbie. Sama specyfikacja kamery nie ulegnie jednak znaczącym zmianom. Wiemy jednak, że firma chce postawić na zmiany w oprogramowaniu, co zaowocuje bardziej naturalnymi zdjęciami.

Nowy smartfon będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16 z nową nakładką One UI 8.5. Ta obecnie znajduje się na etapie beta testów i w formie aktualizacji na starsze telefony zacznie trafiać zapewne od marca.

