Smartfon Samsung Galaxy A37 5G na renderach. Tak wygląda nowy telefon

Samsung Galaxy A37 5G to nowy smartfon marki, który nie skrywa przed nami już większych tajemnic. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które potwierdzają wygląd urządzenia. Smartfon Samsung Galaxy A37 5G ma dizajn zbliżony do poprzednika. Co ze specyfikacją techniczną nowego telefonu i jakie będą ceny?

Samsung Galaxy A37 5G to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go wraz z modelem A57 5G. Ten drugi telefon niedawno pozował na zdjęciach. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery prasowe pierwszego urządzenia, które potwierdzają wygląd. Większych zmian w tym zakresie nie widać.

Rendery prasowe telefonu Samsung Galaxy A37 5G potwierdzają wygląd

Samsung Galaxy A37 5G ujawnił nam wygląd na grafikach opartych na schematach CAD już kilka miesięcy temu. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta, do których dostęp uzyskał serwis źródłowy. Zmian względem modelu A36 gołym okiem nie widać.

Nowy smartfon jest bardzo podobny do poprzednika. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy i ponownie znajdują się one na wystającym garbie w kształcie pastylki. Następnie mamy płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wszystko to widzieliśmy już rok temu.

Rendery prasowe smartfona Samsung Galaxy A37 5G ujawniają nam jasnofioletowy kolor obudowy. Wiemy jednak, że do wyboru będzie jeszcze kilka innych opcji. Wiele wskazuje na to, że premiera nowych telefonów odbędzie się jeszcze w lutym 2026 r. i zostanie nieco przyspieszona. Jakie będą ceny i co ze specyfikacją techniczną?

Ceny i specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A37 5G

Koreański producent dokłada starań, aby ceny nowych smartfonów nie uległy podwyżkom. To oznacza, że Samsung Galaxy A37 5G powinien kosztować w Polsce mniej więcej tyle co poprzednik. Rok temu były to kwoty zaczynające się od 1599 złotych.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale i tak mamy już całkiem sporo szczegółów. Nowy telefon ma 6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy autorski procesor Exynos 1480 sprzed dwóch lat, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjne RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A37 5G ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Całość uzupełnia kamerka makro 5 MP. Natomiast przednia ma 12-megapikselowy sensor.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 16. Naturalnie z autorską nakładką producenta.

