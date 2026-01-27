Smartfon Nothing Phone 4a Pro blisko. Kiedy premiera i co ze specyfikacją?

Nothing Phone 4a Pro to nowy smartfon, na który czeka wielu fanów marki. Kiedy odbędzie się premiera? Wszystko wskazuje na ten kwartał 2026 r. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale do sieci przedostają się kolejne szczegóły. Tym razem związane z baterią Nothing Phone 4a Pro i ładowarką telefonu.

Nothing Phone 4a Pro to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Przed nami premiera mająca odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Tymczasem do sieci przedostały się kolejne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Tym razem obejmujące baterię. Czego się dowiadujemy?

Bateria Nothing Phone 4a Pro ujawniona przed premierą

Smartfon Nothing Phone 4a Pro został dostrzeżony na stronie europejskiego EPREL pod nazwą kodową A069P, gdzie otrzymał stosowny certyfikat przed premierą. Przy okazji dowiadujemy się, jaka bateria znajdzie się pod obudową telefonu. Jeśli spodziewaliście się dużego przeskoku względem modelu 3a Pro, to trzeba będzie obejść się smakiem.

Bateria telefonu Nothing Phone 4a Pro ma pojemność nominalną na poziomie 5080 mAh. Jest więc niemal identyczna w porównaniu do poprzednika. Prędkość ładowania też bez zmian. Nowy smartfon zaoferuje wsparcie dla ładowarek o mocy 50 W. Można więc zakładać, że pełne jej naładowanie potrwa około godziny.

Na stronie EPREL udostępniono także dodatkowe informacje. Klasa energetyczna to A, a sama bateria została zaprojektowana w taki sposób, aby była w stanie z powodzeniem wytrzymać 1400 cykli ładowania. Klasa ochrony przed wodą i pyłem to IP65. To w zasadzie byłoby tyle.

Specyfikacja techniczna smartfona Nothing Phone 4a Pro

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Nothing Phone 4a Pro nie została jeszcze ujawniona, ale można zakładać, że poznamy ją jeszcze przed premierą planowaną na ten kwartał 2026 r. Pewne przecieki na ten temat pojawiły się już wcześniej. Nie ma tego jednak zbyt wiele.

Wiemy, że nowy smartfon dostanie jeden z procesorów Snapdragon serii 7. Czip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone co najmniej 256 GB miejsca. Na uwagę zasługuje dodanie wsparcia dla eSIM. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z najnowszą nakładką producenta.

Ceny Nothing Phone 4a Pro będą wyższe względem poprzednika. Zwiastowały to już starsze przecieki, a potem zostały potwierdzone przez założyciela marki. Jest to związane z rosnącymi kosztami produkcji, za co odpowiadają drożejące moduły pamięci. W Polsce zapłacimy kilkaset złotych więcej niż w zeszłym roku.

Na pocieszenie jest fakt, że pojawią się dodatkowe kolory obudowy. Do istniejących opcji białej i czarnej dołączą dwie. To różowy oraz niebieski. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

