Aktualizacja Android 17 jak iOS 26? Google stawia na zmiany

Android 17 to duża aktualizacja systemu operacyjnego Google, która zbliża się coraz większymi krokami. Wygląda na to, że firma chce iść w kierunku, który Apple obrało w uaktualnieniu iOS 26. W systemie Android 17 pojawią się zmiany wizualne, które będą oparte na efektach rozmycia. Co nowego jest w przygotowaniu?

Android 17 to nowy system operacyjny Google, który zobaczymy później w tym roku. Nadal czekamy na wersję beta, a tymczasem do sieci przedostały się kolejne informacje obejmujące zmiany szykowane przez producenta. Tym razem związane z interfejsem użytkownika, co może kojarzyć się z UI wprowadzonym przez Apple w aktualizacji iOS 26, choć będzie to bardziej subtelne.

Zmiany w systemie Android 17 podobne do tych z iOS 26

Rąbka tajemnicy uchyla nam serwis źródłowy, który miał okazję zobaczyć wewnętrzne obrazy systemu Android 17. Zaprezentowano na nich wewnętrzne kompilacje oprogramowania i choć nie mamy okazji ich obejrzeć na własne oczy, tak wiemy, jakie zmiany są w przygotowaniu.

Google planuje pewne modyfikacje interfejsu użytkownika w nowym systemie, które będą bazowały na efektach rozmycia czy zamglenia. Nie będą one jednak tak daleko idące, jak w przypadku iOS 26 z Liquid Glass. Efekty mają być bardziej subtelne. Będzie to dalszy rozwój Material 3 Expressive wprowadzonego w zeszłym roku.

W całym systemie operacyjnym można spodziewać się interfejsu użytkownika, który przełącza się z jednolitego, jasnego lub ciemnego tła na efekt rozmycia, pozwalający zobaczyć, co znajduje się bezpośrednio za komponentem, z którym się komunikujemy – wyjaśnia serwis 9to5Google.

Przy okazji dowiadujemy się, że wybrane elementy interfejsu systemu Android 17 staną się półprzezroczyste. Tutaj źródło wymienia m.in. pasek głośności w kształcie pigułki. Warto dodać, że funkcja rozmycia ma być powiązana z dynamicznymi kolorami i efekt barwienia ma być oparty na głównym motywie.

Zmiany będą widoczne gołym okiem, ale nie będzie to tak duża rewolucja, którą wprowadzono wraz z zeszłoroczną aktualizacją. Należy ją traktować jako ewolucję zmian zapoczątkowanych wcześniej. Wśród nowości ma pojawić się także wsparcie dla alternatywnych sklepów z aplikacjami.

Kiedy aktualizacja Android 17 beta

Google ciągle każe nam czekać na pierwsze wydanie poglądowe systemu Android 17. W przypadku poprzedniej wersji pierwsze wydanie Developer Preview pojawiło się już w listopadzie i aktualizacja była gotowa przed końcem drugiego kwartału. Tym razem poczekamy sobie trochę dłużej.

Pierwsza publiczna kompilacja nowego systemu pewnie pojawi się jeszcze w tym kwartale, ale bardziej stabilna beta zapewne nie szybciej jak wiosną. Stąd też można przypuszczać, że sfinalizowana aktualizacja nie zostanie udostępniona szybciej, jak późnym latem. Dokładne plany producenta nie są znane i powinniśmy je poznać w niedługim czasie.

