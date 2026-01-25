Samsung Galaxy A57 5G na zdjęciach. Nowy smartfon ujawnia wygląd

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się zdjęcia, które ujawniają wygląd telefonu. Pod tym względem w porównaniu do poprzednika większych zmian nie ma. Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A57 5G również w dużym stopniu jest bardzo podobna.

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Wszystko wskazuje na debiut jeszcze w lutym 2026 r. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które pochodzą ze strony jednego z urzędów. Wcześniej została tam udostępniona specyfikacja techniczna urządzenia. Jakie zmiany wprowadzono względem poprzednika?

Zdjęcia smartfona Samsung Galaxy A57 5G ujawniają wygląd

Wspomniane zdjęcia telefonu zostały udostępnione na stronie TENAA, gdzie nowy smartfon niedawno był certyfikowany. Urządzenie jest bardzo podobne do modelu A56. Tym razem producent nie zdecydował się na większe zmiany obejmujące dizajn, choć samo urządzenie jest cieńsze i zostało zamknięte w obudowie o grubości 6,9 mm.

Samsung Galaxy A57 5G ma potrójny aparat fotograficzny, który został podobnie zaprojektowany. Ponownie znajdziemy tu trzy obiektywy umieszczone jeden pod drugim na podłużnym garbie w kształcie pastylki. Ramka telefonu została wykonana z metalu. Całość waży 182 gramy.







Nowy smartfon koreańskiej marki ma również płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Pod nim znajduje się czytnik linii papilarnych. Boczne przyciski znajdują się na wystającym elemencie. Nie zabrakło też stereofonicznych głośników. Prezentowane na zdjęciach urządzenie ma kolor fioletowy.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A57 5G

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G nie skrywa przed nami już większych tajemnic. Do sieci niedawno przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Za obliczenia ma odpowiadać nowy procesor Exynos 1680, którego najszybszy rdzeń pracuje z zegarem 2,91 GHz. GPU to Xclipse 550.

Procesor będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Wygląda na to, że producent zrezygnował z wersji mającej 128 GB miejsca na dane. W obu konfiguracjach sprzętowych telefon ma mieć 256 GB pamięci. Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 45 W.

Samsung Galaxy A57 5G ma również główny aparat fotograficzny połączony z 50-megapikselowym sensorem. Obiektyw ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem, a całość uzupełnia kamera do zdjęć makro 5 MP. Przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło