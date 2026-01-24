Smartfony Samsung Galaxy S26 z nową funkcją. Dziś jest tylko w Google Pixel

Samsung Galaxy S26 ma szansę być pierwszym telefonem po Google Pixel z bardzo unikalnym rozwiązaniem. Nowa funkcja zapewni użytkownikom lepsze bezpieczeństwo. Poprzez ochronę przed oszustwami. Skąd to wiemy? Plany producenta związane z dodaniem takiej funkcji w modelach Samsung Galaxy S26 ujawnia kod aplikacji.

Samsung Galaxy S26 zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony mają otrzymać rozwiązanie, które znamy obecnie tylko z telefonów Google Pixel. Wygląda na to, że urządzenia koreańskiej marki również je dostaną i rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam kod źródłowy jednej z aplikacji. Został on prześwietlony przez serwis źródłowy i doszukano się w nim ciekawych informacji.

Funkcja wykrywania oszustw z Google Pixel w Samsung Galaxy S26

Wspomniana nowa funkcja dla smartfonów Samsung Galaxy S26 to wykrywanie oszustw oparte na sztucznej inteligencji. Taka nowość została najpierw wprowadzona w telefonach z serii Google Pixel 9 i jest też w najnowszych modelach 10. Jak to działa?

Narzędzie oferuje wielowarstwowe działanie. Zapewnia ochronę przed oszustwami nie tylko w aplikacjach do wysyłania wiadomości tekstowych, ale także podczas połączeń telefonicznych czy w komunikatorach. Funkcja działa w Australii, Kanadzie, Indiach, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych i jest oparta na AI Gemini Nano. Natomiast w Pixelach 6 i nowszych opiera się na starszych algorytmach związanych z uczeniem maszynowym.

Skąd wiadomo, że taka nowość pojawi się także w smartfonach z serii Samsung Galaxy S26? Rąbka tajemnicy uchyla kod źródłowy aplikacji Telefon z numerkiem 206.0.857916353, który został prześwietlony przez serwis źródłowy. Tam znaleziono kilka bardzo interesujących zapisków.

Działanie funkcji, poza smartfonami Google Pixel, według kodu aplikacji Telefon ma zostać zapewnione także na urządzeniach o nazwach kodowych SM-S942, SM-S947 oraz SM-S948. Jak dobrze wiemy, są to modele Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Kryptonimy pojawiają się we wzmiankach obok Google Pixel 10 oraz 9, a więc coś z pewnością jest na rzeczy.

Aplikacja Telefon Google może stać się domyślną dla Samsung Galaxy S26

Rodzi się również pytanie, jak dokładnie ma zostać zapewnione wsparcie dla takiej funkcji? Oczywiście właściciele telefonów koreańskiej marki mogą pobrać ze Sklepu Play Telefon Google i zamienić w ten sposób domyślne narzędzie z One UI. Jednak nie jest to rozwiązanie systemowe, a więc może nie dawać dostępu do tak głębokiej ochrony.

Innym rozwiązaniem z tej sytuacji może być to, że Telefon Google stanie się domyślną aplikacją do dzwonienia w modelach Samsung Galaxy S26 i częścią oprogramowania One UI 8.5, które obecnie znajduje się na etapie beta testów. Byłaby to dosyć istotna zmiana, ale dokładne plany producenta nie są znane.

