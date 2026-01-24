Smartfon Oppo Find X10 jak Pro. OnePlus 16 też pójdzie w tym kierunku

Oppo Find X10 oraz OnePlus 16 to nowe smartfony, których premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2026 r. Oba telefony mają dostać aparaty fotograficzne, które sprawią, że modele będą bardziej „Pro”. W Oppo Find X10 ma pojawić się teleobiektyw peryskopowy współpracujący z 200-megapikselowym sensorem.

Oppo Find X10 i OnePlus 16 to dwa smartfony, na które trochę jeszcze poczekamy. Premiera obu modeli powinna odbyć się w drugiej połowie 2026 r. Tymczasem do sieci przedostają się kolejne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Tym razem obejmujące aparat fotograficzny. Co nowego jest w planach?

Aparat fotograficzny smartfona Oppo Find X10 jak Pro

W sieci pojawiły się nowe informacje obejmujące aparat fotograficzny podstawowego modelu z serii Oppo Find X10 i z pewnością są to dobre wieści dla klientów. Telefon bardziej zbliży się do modelu Pro. Firma planuje zaimplementować teleobiektyw peryskopowy, który zostanie połączony z 200-megapikselowym sensorem.

Takie rozwiązanie jeszcze do niedawna było zaimplementowane dla smartfonów z najwyższej półki premium, ale w zeszłym roku pojawiło się także m.in. w Realme GT 8 Pro. Dodanie teleobiektywu peryskopowego w tańszym Oppo Find X10 jest z pewnością zmianą na plus.

Wiemy, że 200-megapikselowy aparat fotograficzny ma w tym roku pojawić się także w smartfonie OnePlus 16, bo producent w końcu chce udoskonalić kamerę w takim stopniu, aby ta była w stanie lepiej rywalizować z konkurencją. Tutaj warto jednak mieć na uwadze, że pod uwagę brany jest drugi telefon z serii (Pro lub Ultra) i być może to rozwiązania zostanie ograniczone do tego urządzenia.

Kiedy premiera OnePlus 16 i Oppo Find X10

Smartfony OnePlus 16 oraz Oppo Find X10 zadebiutują dopiero w drugiej połowie 2026 r. Powinno to nastąpić jesienią w okolicy października. Oba urządzenia pojawią się najpierw na chińskim rynku. Kilka tygodni później powinny być dostępne w sprzedaży na terenie Europy.

Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o pełnych specyfikacjach techniczna telefonów. Aparaty fotograficzne to jednak nie wszystko, co ma zostać udoskonalone. OnePlus 16 otrzyma nowy procesor Qualcomma, czyli czip Snapdragon 8 Elite Gen 6. Pod uwagę brane jest także zwiększenie częstotliwości odświeżania ekranu, które może osiągnąć lub nawet przekroczyć wartość 200 Hz. Ponadto pod obudową pojawi się duża bateria, której pojemność może wynieść około 9000 mAh.

Smartfony Oppo Find X10 i Pro powinny również zadebiutować w październiku. Tutaj jednak spodziewamy się procesorów MediaTeka i pewnie będą to nowe czipy. Snapdragon 8 Elite Gen 6 powinien trafić później do wersji Ultra. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale możemy być pewni, że te nie zostaną dochowane w tajemnicy do premiery.

