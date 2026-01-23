tablety.pl

Smartfon POCO X8 Pro Max z potężną baterią. Nowy hit Xiaomi?

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale 2026 r. Do sieci przedostały się nowe informacje. Telefon POCO X8 Pro Max to potencjalnie nowy hit Xiaomi, który pod obudową ma skrywać baterię o pojemności aż 9000 mAh. Ceny smartfona zapewne będą atrakcyjne.

POCO X8 Pro Max to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera jest blisko. Urządzenie pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Spodziewamy się, że specyfikacja techniczna będzie konkretna, a ceny stosunkowo niskie. Co wiemy o tym telefonie i kiedy odbędzie się jego premiera?

Kiedy premiera smartfona Xiaomi POCO X8 Pro Max

Smartfon POCO X8 Pro Max powinien zadebiutować jeszcze w tym kwartale 2026 r. Premiera jest coraz bliżej, o czym świadczy m.in. pojawienie się telefonu na stronie indyjskiego urzędu BIS. Urządzenie znaleziono w bazie pod nazwą kodową 2602BPC18I.

Co warte uwagi, kilka tygodni wcześniej w tym samym miejscu pojawił się smartfon POCO X8 Pro, ale bez dopisku Max w nazwie. To urządzenie o kryptonimie 2511FPC34I, które odnaleziono w BIS w grudniu. To oznacza jedno. Premiera nowej serii średniaków Xiaomi musi być naprawdę nieodległa.

Oczywiście nie będą to zupełnie nowe smartfony. W rzeczywistości spodziewamy się przebrandowanych modeli z Chin z rodziny Redmi Turbo 5. Te drugie również nie miały jeszcze premiery, ale ma to nastąpić w niedługim czasie. Wiemy, że specyfikacja techniczna będzie całkiem niezła, choć w przypadku telefonów na rynki międzynarodowe Xiaomi może wprowadzić pewne modyfikacje. Z podobnymi sytuacjami mieliśmy już do czynienia niejednokrotnie.

Smartfon POCO X8 Pro Max z mocną specyfikacją techniczną

POCO X8 Pro Max powinien bazować na droższym modelu z serii Redmi Turbo 5. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Jednak dotychczasowe przecieki wskazują na całkiem niezły sprzęt.

Telefon ma otrzymać nowy procesor MediaTeka. Mowa o czipie Dimensity 9500s. Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam, że układ jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Ekran to 6,83-calowy wyświetlacz OLED-owy LTPS o rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniem obrazu w co najmniej 120 Hz.

Pod obudową POCO X8 Pro Max Xiaomi umieści wielką baterię. Jej pojemność to aż 9000 mAh. Podobna znajduje się także w modelu OnePlus Turbo 6, który do Europy ma trafić jako OnePlus Nord 6. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarek o mocy 100 W. Pozostaje wierzyć, że producent na Starym Kontynencie nie ograniczy pojemności baterii.

Informacji o aparatach fotograficznych na razie nie ma, ale nie będzie to najmocniejsza strona nowych telefonów Xiaomi. Można zakładać, że główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką HyperOS 3.

