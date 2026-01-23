Aktualizacja One UI 8.5 i szybkie ustawienia. Samsung dodaje opcje w Good Lock

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która wprowadza m.in. udoskonalenia obejmujące szybkie ustawienia. Okazuje się, że jest tego więcej. W tym celu trzeba sięgnąć po moduł Good Lock, który wprowadza nowe opcje dla One UI 8.5 i jest nim QuickStar. Co nowego przygotował Samsung?

One UI 8.5 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która wprowadza liczne nowości. Obecnie oprogramowanie znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego wersji beta. Wraz z tym uaktualnieniem producent dodał nowe opcje obejmujące szybkie ustawienia. Jeśli to za mało, to więcej możliwości można uzyskać dzięki jednemu z modułów Good Lock.

Szybkie ustawienia z One UI 8.5 jeszcze lepsze dzięki QuickStar z Good Lock

Zacznijmy od tego, co sama aktualizacja One UI 8.5 wprowadza do tego panelu. Samsung wsłuchał się w głos użytkowników i dodał nowe opcje, które pozwalają jeszcze lepiej dostosować szybkie ustawienia. Personalizacja dostępna jest w szerokim zakresie i można m.in. zmieniać rozmiar przełączników, ich rozmiar czy położenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby usuwać konkretne elementy.

Samsung wraz z jednym z modułów Good Lock idzie jeszcze dalej. Mowa o QuickStar, który otwiera więcej możliwości. Dotyczy to edycji orientacji poziomej, dostosowywania rozmiaru poszczególnych elementów czy nawet ustawiania dowolnego obrazu. Miłym dodatkiem jest też możliwość wyświetlania aktualnych wartości ustawień dla suwaków jasności ekranu oraz głośności.

Wszystkie te opcje są dostępne jedynie w QuickStar z Good Lock na urządzeniach z zainstalowanym oprogramowaniem One UI 8.5, a więc dostępność jest na razie mocna ograniczona. Jak dobrze wiemy, publiczny program pilotażowy aktualizacji został uruchomiony dotychczas tylko na smartfonach z serii Samsung Galaxy S25. Właściciele innych telefonów ciągle czekają, a sam producent prowadzi zamknięte testy na różnych modelach.

Aktualizacja One UI 8.5 na smartfony Samsung od marca

Samsung uruchomił program pilotażowy One UI 8.5 w pierwszej połowie grudnia. Po dwóch tygodniach testy zostały rozszerzone m.in. o użytkowników z Polski. Możemy się spodziewać, że wkrótce udział będą mogli brać właściciele także innych smartfonów. Będą to modele z serii S24 czy ostatnie składaki Z Fold 7 oraz Z Flip 7. Potem także inne.

Spodziewajmy się, że Samsung udostępni jeszcze kilka wersji beta nowej nakładki. Sfinalizowane oprogramowanie One UI 8.5 powinno być gotowe pod koniec lutego, kiedy to spodziewamy się premiery serii S26. Aktualizacja na starsze urządzenia powinna zacząć trafiać od marca. Począwszy od modeli z rodziny S25.

W międzyczasie producent prowadzi także wstępne prace związane z kolejną wersją nakładki z numerkiem 9. Ta będzie bazować już na systemie Android 17, ale nie spodziewajmy się jej szybciej niż w drugiej połowie 2026 r.

