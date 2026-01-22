Smartfon OnePlus Nord 6 w benchmarku. Ma mocny procesor

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2026 r. Tymczasem prototyp telefonu pojawił się w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Tam dowiadujemy się, że specyfikacja techniczna modelu OnePlus Nord 6 obejmuje mocny procesor. Tym układem jest czip Snapdragon 8s Gen 4.

OnePlus Nord 6 to nowy smartfon marki, który powinien w dużym stopniu bazować na chińskim modelu Turbo 6. Zdaje się to potwierdzać częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która ujrzała światło dzienne za sprawą benchmarku Geekbench. Urządzenie pojawiło się tam pod nazwą kodową CPH2795 i wiemy, jaki ma procesor pod obudową.

Smartfon OnePlus Nord 6 z procesorem Snapdragon 8s Gen 4

Testowany w benchmarku Geekbench OnePlus Nord 6 ma dokładnie ten sam procesor, który umieszczono w chińskim telefonie Turbo 6. Jest to Snapdragon 8s Gen 4, który może nie jest najnowszym układem, ale to nadal mocny czip, który stworzono z myślą o smartfonach z tak zwanej wyższej półki średniej.

Przy okazji dowiadujemy się, że prototyp OnePlus Nord 6 ma 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta, którą jest OxygenOS 16. Więcej szczegółów baza Geekbench nam nie ujawnia.

Snapdragon 8s Gen 4 to procesor zaprezentowany niespełna rok temu. SoC ma osiem rdzeni CPU Kryo, z których najwydajniejszy taktowany jest zegarem 3,21 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 825.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord 6 ma być mocna

Smartfon OnePlus Nord 6 otrzyma nie tylko mocny procesor, którym jest wspomniany Snapdragon 8s Gen 4. Spodziewajmy się także innych podzespołów z wyższej półki. Ekran to 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED-owy 1,5K z odświeżaniem obrazu w zakresie do 165 Hz. Energię ma dostarczać duża bateria. W modelu Turbo 6 ma ona pojemność aż 9000 mAh, ale nie można wykluczyć, że w telefonie na międzynarodowe rynki jej pojemność zostanie zredukowana. Z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia wraz z modelem Nord 5.

Aparat fotograficzny telefonu nie porwie i będzie to jego słabsza strona. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Dodatkowy to prosty czujnik 2 MP. Przednia kamera umożliwi robienie zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

OnePlus Nord 6 otrzyma pewnie także obudową zgodną z normą IP69 czy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Ceny telefonu nie są na razie znane, choć można zakładać, że będą zbliżone do poprzednika.

Data premiery również owiana jest tajemnicą. Raczej nie spodziewajmy się, że nowy smartfon pojawi się w ofercie przed drugim kwartałem 2026 r. W przypadku poprzedniej generacji na dostępność trzeba było poczekać do lipca. W marcu ma odbyć się debiut modelu 15T, który na innych rynkach mógłby zadebiutować pod nazwą 15S, choć na razie jest to pod znakiem zapytania.

źródło: Geekbench