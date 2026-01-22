Smartfon Google Pixel 10a blisko. Ceny, specyfikacja i kolory. Kiedy w Polsce?

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Kupimy go również w Polsce. Do sieci przedostały się rendery prasowe. Specyfikacja techniczna, kolory i ceny Google Pixel 10a również nie są już dla nas żadną tajemnicą. Zobaczmy, jak wygląda to urządzenie i kiedy będzie można je kupić.

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego premiera zostanie przyspieszona. W przypadku modelu 9a zapowiedź odbyła się w marcu. Tym razem ma to nastąpić kilka tygodni wcześniej. Jakie będą ceny i kolory obudowy telefonu? Co ze specyfikacją techniczną? Na temat tego urządzenia wiemy już naprawdę sporo.

Ceny Google Pixel 10a i kiedy w Polsce

Smartfon Google Pixel 10a ma już datę premiery, choć niepotwierdzoną. Jest nią 17 lutego. Poprzednik pojawił się na polskim rynku w kwietniu, a więc można zakładać, że jego następca trafi do sklepów w pierwszej połowie marca, co zostanie poprzedzone przedsprzedażą.

Ceny Google Pixel 10a mają być niższe. W Europie o 50 euro. Podstawowa konfiguracja sprzętowa telefonu ma kosztować 500 euro, czyli około 2100 złotych. Natomiast za model z 256 GB pamięci na dane trzeba będzie zapłacić 600 euro (ok. 2530 złotych). Ponadto wiemy, że oficjalne etui mają kosztować około 20 euro (84 złote).







Do wyboru będą cztery kolory obudowy. Wśród nich są dwa nowe odcienie w palecie. To Fog i Berry. Pozostałe dwa to lawendowy oraz obsydianowy. Warto dodać, że ten ostatni ma być dostępny tylko w opcji z 256 GB miejsca na dane.

Do sieci przedostały się nowe rendery prasowe. Te ujawniają nam, że nowy smartfon jest bardzo podobny do poprzednika. Tym razem producent nie zdecydował się na większe zmiany i pozostał przy projekcie z zeszłego roku.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10a

Google Pixel 10a nie tylko jest podobny do poprzednika z wyglądu. Podobnie będzie z wyposażeniem, bo specyfikacja techniczna obu telefonów jest bardzo zbliżona. Dotyczy to nawet procesora i ponownie pod obudową ma znaleźć się autorski czip Tensor G4 z 2024 r. Układ będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny telefonu również jest w zasadzie nietknięty. Główny obiektyw połączono z 48-megapikselowem sensorem, a ultraszerokokątny z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamera również ma robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli.

Znajdziemy tu również 6,3-calowy ekran OLED-owy LTPS z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz rozdzielczości Full HD+. Bateria ma pojemność 5100 mAh i ponownie wspiera ładowanie tylko o mocy do 23 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16.

Smartfon Google Pixel 10a jest w zasadzie kalką zeszłorocznego modelu i uwagę przykują w zasadzie przede wszystkim nowe kolory obudowy.

