Aktualizacja HyperOS 3.1 dla Xiaomi i Redmi. Te smartfony bez wsparcia
Aktualizacja HyperOS 3.1 dla Xiaomi i Redmi. Te smartfony bez wsparcia

HyperOS 3.1 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony Xiaomi i Redmi, która to jednak nie trafi na wszystkie urządzenia. Wsparcie obejmie tylko telefony zaktualizowane do systemu Android 16. Co nowego wprowadza aktualizacja HyperOS 3.1 i kiedy rozpocznie się jej dystrybucja na smartfony marki Xiaomi?

Dawid Długosz 19 odsłon 0 komentarzy , , , ,

HyperOS 3.1 to kolejna aktualizacja na smartfony Xiaomi po dużym uaktualnieniu z numerkiem 3. Nowości tu nie zabraknie. Jednak nie wszystkie dotychczas wspierane telefony dostaną nowe oprogramowanie. Producent stawia pewne warunki i część starszych urządzeń będzie musiała obejść się smakiem.

Aktualizacja HyperOS 3.1 na smartfony Xiaomi z systemem Android 16

Xiaomi stawia sprawę jasno. Aktualizacja HyperOS 3.1 trafi na wszystkie telefony, które dostały poprzednie duże uaktualnienie, ale wraz z systemem Android 16. Na części urządzeń nakładka została dostarczona na bazie Androida 15. Te telefony najnowszego oprogramowania nie otrzymają.

Obecnie trwają prace nad HyperOS 3.1 i Xiaomi rekrutuje użytkowników do testów. Wraz z 22 stycznia startuje pierwsza faza. Obejmuje ona następujące urządzenia.

  • Xiaomi 17 Ultra, 17 Pro Max, 17 Pro i 17
  • Redmi K90 Pro Max i K90
  • Xiaomi Pad 8 Pro i Pad 8

Druga faza rozpocznie się 30 stycznia. Wtedy lista smartfonów i tabletów rozrośnie się bardziej. Będą to następujące urządzenia.

  • Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro i 15
  • Xiaomi 14 Ultra, 14  i 14
  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Redmi K80 Pro, K80 Ultra i K80
  • Xiaomi Pad 7 Ultra

Uaktualnienie natomiast nie trafi na Xiaomi 12, Redmi K60, Note 12 i starsze modele.

Kiedy aktualizacja HyperOS 3.1 dla Xiaomi oraz Redmi i co nowego

Z informacji, które można znaleźć w sieci wynika, że sfinalizowana aktualizacja HyperOS 3.1 powinna być dystrybuowana od lutego. Oczywiście w pierwszej kolejności trafi na smartfony Xiaomi oraz Redmi pochodzące z chińskiej dystrybucji. W Polsce zapewne poczekamy dłużej, co warto mieć na uwadze.

Uaktualnienie wprowadzi ciekawe nowości. Na liście jest m.in. nowy układ dla ostatnio używanych aplikacji, który przypomina rozwiązanie znane z iPhone’ów. Następnie mamy udoskonalenia dla HyperIsland, gdzie na uwagę zasługują lepsze efekty wizualne w zależności od wyświetlanej zawartości. Są też narzędzia związane z organizacją ekranu głównego, w tym wsparcie dla nowych formatów folderów.

HyperOS 3.1 wprowadza też usprawnienia na ekranie blokady, gdzie można liczyć na różne nowe dodatki i łatwiejsze rozmieszczanie widżetów. Ponadto pojawia się nowy wygląd dla jednoczesnego zarządzania głośnością w różnych obszarach oprogramowania.

Warto też wspomnieć o lepszej „pamięci” dla podłączanych urządzeń Bluetooth czy nowych sugestiach HyperAI. Ta druga nowość obejmuje wyłącznie telefony Xiaomi i Redmi pochodzące z chińskiej dystrybucji. W przypadku europejskich takiej opcji nie będzie.

źródło: Xiaomitime

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

