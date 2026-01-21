Smartfon Xiaomi 18 jak Pro i Max. Telefon otrzyma ważną nowość

Xiaomi 18 będzie miał coś z modeli Pro i Max. W sieci pojawiły się informacje, jakoby producent planował zaimplementować w tańszym telefonie rozwiązanie znane z droższych wersji. Nowość obejmuje aparat fotograficzny. Czy można też spodziewać się czegoś jeszcze, co znajdziemy w Xiaomi 18 Pro i Max, czyli drugiego ekranu?

Xiaomi 18, 18 Pro i 18 Pro Max to trzy nowe smartfony marki, których premiera odbędzie się w drugiej połowie 2026 r. Wygląda na to, że tym razem producent chce postawić na nieco mniejsze zróżnicowanie. Najtańszy z modeli ma dostać ważną nowość, która w przypadku poprzedniej serii zarezerwowana była dla modeli 17 Pro i Max. Co to za rozwiązanie?

Smartfon Xiaomi 18 otrzyma aparat peryskopowy jak modele Pro i Max

Firma planuje do najtańszego modelu z serii Xiaomi 18 wprowadzić rozwiązanie, które w zeszłym roku dostępne było tylko w wersjach Pro i Max. Tą nowością jest teleobiektyw peryskopowy, który powinien znacząco zwiększyć możliwości aparatu fotograficznego z zakresu zoomu.

Informacje przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Wygląda na to, że w tym roku wszystkie smartfony z serii Xiaomi 18 dostaną aparat peryskopowy. Jest bardzo prawdopodobne, że będzie to dotychczasowy teleobiektyw ze światłem f/3.0 i 5-krotnym zoomem, który jest w modelu 17 Pro. Współpracuje on z 50-megapikselowym sensorem.

Jest to z pewnością dobra wiadomość, bo możliwości najtańszego smartfona z serii wzrosną i chcąc korzystać z bardziej zaawansowanego zoomu nie trzeba będzie sięgać po droższe telefony. Czego jeszcze można się spodziewać?

Telefony Xiaomi 18 Pro i Max dostaną drugi ekran

Jednym z najważniejszych różnic między Xiaomi 18 Pro i Max oraz najtańszym telefonem będzie drugi ekran na pleckach. To rozwiązanie, którego raczej nie powinniśmy spodziewać się w podstawowej wersji smartfona. Producent zarezerwował je dla droższych modeli.

Wszystkie trzy nowe telefony mają dostać procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6, czyli nowy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego zapowiedź odbędzie się pod koniec trzeciego kwartału. Następnie mamy czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem czy dobrą ochronę przed wodą i pyłem.

Premiera serii Xiaomi 18 odbędzie się pewnie we wrześniu 2026 r. Dotyczy to jednak tylko Chin. W Europie pewnie poczekamy dłużej. Również na model Ultra. Ponadto dziś już wiemy, że producent planuje wprowadzić na Stary Kontynent nowy telefon, którym jest model 17 Max bez dopisku Pro w nazwie. Pod wieloma względami może być podobny do wersji 17 Pro Max, ale zostanie pozbawiony drugiego ekranu na pleckach. To urządzenie ma pojawić się w ofercie jeszcze w tym lub kolejnym kwartale 2026 r. Dokładnego terminu na razie nie znamy.

