Smartfon Samsung Galaxy A57 5G blisko. Jest specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Dowiadujemy się, że urządzenie będzie cieńsze od poprzednika. Ponadto smartfon Samsung Galaxy A57 5G otrzyma nowy autorski procesor Exynos 1680.

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, którego premiera ma zostać przyspieszona. Wiele wskazuje na to, że urządzenie zobaczymy jeszcze w lutym. Wraz z tańszym modelem A37. Tymczasem do sieci przedostała się niemal kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie dostrzeżono na stronie urzędu TENAA.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A57 5G

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G odsłania przed nami kolejne tajemnice. Specyfikacja techniczna telefonu jest już w zasadzie znana i pojawia się kilka niespodzianek. Zacznijmy od ekranu. Urządzenie ma 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz.

Procesor to autorski Exynos 1680, którego najmocniejszy rdzeń pracuje z częstotliwością 2,9 GHz. Układ jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. W przypadku miejsca na dane pojawia się tylko informacja o 256 GB. Możliwe więc, że marka zrezygnowała z opcji 128 GB.

Aparat fotograficzny telefonu ma trzy obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem. Natomiast kamerka do zdjęć makro pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli. W przypadku przedniego aparatu do selfie jest to 12 megapikseli.

Energię dostarcza bateria o nominalnej pojemności 4905 mAh, a więc na pudełku znajdzie się informacja o 5000 mAh. Wiemy, że ładowanie ma odbywać się z użyciem ładowarek o mocy do 45 W. Czytnik linii papilarnych znajduje się pod ekranem.

Nowy smartfon jest lżejszy od modelu A56, bo waży 182 gramy. Ma również mniejsze wymiary w postaci 161,5 × 76,8 × 6,9 mm. Poprzednik był o 0,5 mm grubszy. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

Premiera modelu Samsung Galaxy A57 5G z telefonem A37

Dokładna data premiery telefonu nie jest znana, ale wiemy, że ma to nastąpić jeszcze w lutym. Samsung Galaxy A57 5G pojawi się w ofercie wraz z tańszym modelem A37. Ceny nie są znane, ale producent chce je zachować na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że w Polsce nowy smartfon powinien trafić do sprzedaży od około 2 tys. złotych.

Samsung szykuje też wspomniany i tańszy telefon A37, którego specyfikacja techniczna będzie nieco prostsza, ale pod kątem wyglądu oba smartfony będą podobne. Ponadto w drodze jest także model A77, który pojawiał się w przeciekach. Jednak w ostatnim czasie na jego temat zrobiło się cicho. Trudno więc powiedzieć, jakie dokładnie decyzje podjął producent.

źródło: AndroidTreasure