Smartfon OnePlus 16 z baterią jak Nord 6. Specyfikacja będzie potężna
Android 
Smartfon OnePlus 16 z baterią jak Nord 6. Specyfikacja będzie potężna

OnePlus 16 to nowy flagowiec, którego premiera odbędzie w 2026 r. Do sieci przedostały się kolejne informacje związane ze specyfikacją techniczną. Bateria telefonu ma być potężna i spodziewamy się jej także w modelu Nord 6. Smartfon OnePlus 16 powinien zaskakiwać także pod innym względami.

Dawid Długosz 14 odsłon 0 komentarzy , , , ,

OnePlus 16 to flagowiec, który może mieć coś wspólnego z modelami Turbo 6 oraz Nord 6. To bateria, która będzie bardzo pojemna. Nowy smartfon pojawi się dopiero w drugiej połowie 2026 r. Tymczasem do sieci przedostają się kolejne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Czego należy się spodziewać?

Bateria z OnePlus 16 tak duża jak w modelu Nord 6

Obecnym rekordzistą pod względem rozmiaru akumulatora jest model Turbo 6, którego premiera w Chinach odbyła się na początku stycznia 2026 r. Spodziewamy się, że ta sama bateria może pojawić się pod obudową modelu Nord 6. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że producent na rynkach europejskich postanowi ją zredukować.

Teraz w sieci pojawiły się plotki, jakoby pod obudową flagowca OnePlus 16 również miała pojawić się taka bateria. W tym przypadku pojemność również ma być na poziomie około 9000 mAh. Będzie to więc duży skok w porównaniu do modelu 15 z 2025 r.

Oczywiście w smartfonie OnePlus 16 nie zabraknie także wsparcia dla szybkiego ładowania. W modelu Turbo 6 zapewniono wsparcie dla technologii SuperVOOC o mocy 80 W. W przypadku nachodzącego flagowca może to być jeszcze więcej, bo nawet o mocy około 100 W. Oczywiście nie zabraknie też obsługi ładowarek bezprzewodowych.

Smartfon OnePlus 16 także w wersji Pro lub Ultra

Niedawne plotki wskazują również na to, że producent rozważa powrót do praktyki sprzed lat. To oznacza, że OnePlus 16 może pojawić się w dwóch wersjach. Mocniejszy model otrzyma w nazwie dopisek Pro lub Ultra, choć na razie są to przypuszczenia. Producent tego oczywiście nie potwierdza i zagadka powinna wyjaśnić się bliżej premiery, która ma odbyć się jesienią 2026 r.

Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Poza pojemną baterią możemy również spodziewać się procesora Snapdragon 8 Elite Gen 6, czyli nowego czipa Qualcomma dla flagowców z Androidem. Ekran to zapewne wysokiej klasy wyświetlacz OLED-owy, gdzie firma pewnie zachowa rozdzielczość 1,5 K, ale mówi się o dalszym zwiększaniu częstotliwości odświeżania. Być może parametr przekroczy nawet wartość 200 Hz.

Duży nacisk w smartfonie OnePlus 16 ma również zostać postawiony na aparat fotograficzny. Po to, aby urządzenie mogło lepiej konkurować na rynku z innymi telefonami z półki premium. Po raz pierwszy ma szansę pojawić się 200-megapikselowy sensor, co będzie nowością w telefonach marki. Ponadto spodziewajmy się innych ulepszeń w systemie kamer.

źródło

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

