Smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra i kolory obudowy. Będzie pomarańczowy?

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Przecieki przybierają na sile i poznajemy planowane kolory obudowy. Czy wśród nich jest wariant pomarańczowy, który pojawiał się w plotkach? Podstawowa paleta kolorystyczna modelu Samsung Galaxy S26 Ultra obejmuje cztery opcje.

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go za ponad miesiąc podczas konferencji Unpacked 2026. Tymczasem dowiadujemy się, jakie kolory otrzyma urządzenie. Do sieci przedostały się zdjęcia tacek SIM.

Kolory obudowy smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Spodziewajmy się, że w 2026 r. będzie podobnie jak rok temu i we wcześniejszych latach. Tak więc Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma cztery podstawowe kolory obudowy. Jakie to warianty? Rąbka tajemnicy uchyla nam leaker Ice Universe, który udostępnił zdjęcia tacek SIM nowego telefonu. Na nich można dostrzec planowane barwy.

Zdjęcia udostępnione przez źródło ujawniają nam cztery kolory obudowy. Są to czarny, biały, niebieski i fioletowy. Część z was pewnie zapyta: gdzie jest pomarańczowy, który pojawiał się w przeciekach? O tym za chwilę.







źródło: X/Ice Universe

Samsun Galaxy S26 Ultra, jak i flagowce z S Pen z poprzednich lat, powinien otrzymać cztery warianty kolorystyczne z tak zwanej palety podstawowej. Będą to więc urządzenia dostępne w szerokiej sprzedaży. Mimo to producent zapewne szykuje coś ekstra, bo z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia wcześniej.

Pomarańczowy Samsung Galaxy S26 Ultra niewykluczony

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby Samsung Galaxy S26 Ultra miał również otrzymać pomarańczowy wariant i byłaby to odpowiedź na modele iPhone 17 Pro, gdzie Apple również zdecydowało się na taką opcję. Czy taka wersja rzeczywiście się pojawi? Nie można tego wykluczyć.

Samsung Galaxy S26 Ultra, podobnie jak poprzednicy, powinien dostać cztery podstawowe kolory obudowy, ale w ofercie mogą pojawić się także trzy dodatkowe opcje. Będą one dostępne ekskluzywnie poprzez sklep internetowy producenta. Nie można więc wykluczyć, że wśród nich znajdzie się właśnie wspomniany pomarańczowy.

Oczywiście pozostaje również pytanie związane z motywem przewodnim. Który z wymienionych kolorów obudowy będzie pojawiać się w materiałach prasowych najczęściej? Tym razem ma to być opcja fioletowa.

Nowy flagowiec z piórkiem S Pen ma zadebiutować 25 lutego br. Do sprzedaży powinien trafić na początku marca. Producent robi co może, aby utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie, a nie jest to łatwe, bo koszty produkcji rosną. Głównie za sprawą drożejących modułów pamięci. Tak więc w rzeczywistości nie można wykluczyć pewnych podwyżek. Natomiast w lutym do oferty mają trafić średniaki A57 i A37.

źródło